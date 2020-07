Forterra: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Forterra":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Forterra am 13.07.2020, 22:01 Uhr, mit dem Kurs von 11.34 USD. Die Aktie der Forterra wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Forterra auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Forterra erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Forterra vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (8,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -26,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 11,34 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Forterra erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 58,06 und liegt mit 64 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 35,49. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Forterra auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Forterra-Aktie hat einen Wert von 46,15. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,15). Auch hier ist Forterra weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,15), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Forterra.

