Fort St. James unterzeichnet Abkommen hinsichtlich Basismetall-Edelmetall-Konzessionsgebiet Nepisiguit in Abbaugebiet Bathurst in New Brunswick

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 21. Mai 2021. Fort St. James Nickel Corp. (TSX-V: FTJ) („FTJ“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung mit einem Privatunternehmen unterzeichnet hat, um eine 100-%-Beteiligung am Basismetall-Edelmetall-Konzessionsgebiet Nepisiguit zu erwerben, das sich im berühmten Abbaugebiet Bathurst im Norden von New Brunswick befindet. Das Konzessionsgebiet grenzt an das Konzessionsgebiet Heath Steele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



