Forsys Metals-Aktie: Das Comeback des Skandalunternehmens!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Geschichte des kanadischen Bergbauunternehmens Forsys Metals ist so ereignisreich wie kaum eine andere. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahr 2004 und die Aktie notiert bereits seit 2006 an der Toronto Stock Exchange. Der Deal der Unternehmensgeschichte war ganz klar der Erwerb einer Beteiligung im Juli 2005 an der Uranlagerstätte Valencia in Namibia. Im März 2007 stockten die Kanadier bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung