"Forst - Kultur - Heimat": Forst- und jagdpolitisches Leitbild der AfD-Bundestagsfraktion

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Forst - Kultur - Heimat" hat dieAfD-Bundestagsfraktion am Montag ihr forst- und jagdpolitisches Leitbildvorgestellt. Der forstpolitische Berichterstatter und stellvertretendeVorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag, Peter Felser, erläutert die in zehnKernforderungen zusammengefasste Strategie seiner Fraktion für die Jagd undForstwirtschaft der Zukunft.In Anbetracht der absehbaren klimatischen Veränderungen auch in unseren Breitentreten die Fachpolitiker der AfD für die Entwicklung klimastabiler Mischwälderein. Dabei sollen neben den gängigen Forstbäumen auch weitere Laub- undNadelbaumarten einbezogen werden, die auch unter trockeneren Verhältnissengedeihen. Die AfD-Fraktion setzt sich deshalb für zusätzlicheEntwicklungsprojekte im Staatswald insbesondere bei Versuchspflanzungen und derErzeugung und Verwendung hochwertigen Forstvermehrungsguts ein.Auch die Anwendung von innovativen Verfahren für Inventur und Forstplanung sollerforscht werden. Im Zuge der Digitalisierung sollen innovative Kommunikations-und Automatisierungstechniken insbesondere für die Verbesserung derForst-Holz-Logistikkette genutzt werden. Um die damit verbundenen Potenziale zunutzen, muss nach Ansicht der AfD-Forstpolitiker der ländliche Raum mit einem andie Erfordernisse angepassten Mobilfunknetz versorgt sowie kleine Unternehmenund innovative Start-Ups gezielt gefördert werden.Klärungsbedarf sieht der forstpolitische Sprecher Peter Felser bei derDatenhoheit: "Die im Rahmen der Digitalisierung generierten Daten dürfen nichtin den Besitz einzelner Hersteller kommen und damit Abhängigkeiten erzeugen."Vielmehr müsse dieses Wissen der gesamten Branche zu Verfügung stehen und somitMotor des gemeinsamen Fortschritts sein."Gerade für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland ist die Entwicklung derforstlichen Ressourcen von zentraler Bedeutung", erklärt Felser. Deshalb sei es"zu begrüßen, wenn durch die verstärkte Verwendung von einheimischem Holz imstädtischen Wohnungsbau tatsächlich relativ schnell bezahlbarer Wohnraumgeschaffen werden kann und der gesamte Cluster Forst und Holz auf diese Weiseneue Impulse erhält".Um forstliches Fachwissen zu erhalten und wieder aufzubauen, muss angesichts desdemographischen Wandels und der Überalterung des Personalbestands in vielenStaatsforsten, die auch auf die Strukturreformen und Reorganisationen derletzten Jahre zurückzuführen sei, muss nach Ansicht der AfD-Bundestagsfraktionder Staatswald durch vermehrte Einstellungen personell und organisatorischverstärkt werden. Felser spricht sich zudem für die Schaffung von temporärenProjektstellen aus, um dem demographischen Wandel zu begegnen.Die AfD-Politiker stellen sich klar gegen "unbedachte Privatisierungen" vonFlächen im Besitz der Kommunen, Länder oder des Bundes und fordern eine"integrative Ausrichtung" des Naturschutzes. "Auf Basis einer dezidierteigentums- und marktorientierten Positionierung erkennen wir im PolitikfeldForstwirtschaft zugleich staatliche Akteure als wichtige Impulsgeber an",erklärt Felser:"Der Wald kann aber nur dann nachhaltig geschützt werden, wenn die privatenWaldbesitzer in ihren Grundrechten gestärkt werden: Eingriffe in ihrEigentumsrecht, bürokratische Vorschriften zur Waldbewirtschaftung oder garBevormundung in Nachhaltigkeitsfragen werden weder der Natur noch denWaldbesitzern gerecht werden", unterstreicht Felser Im Privatwald solltenweitere Einschränkungen der Bewirtschaftung durch den Naturschutz grundsätzlichnur auf der Basis von finanziellen Kompensationen im Rahmen desVertragsnaturschutzes erfolgen.Die AfD im Deutschen Bundestag will jagd- und forstwirtschaftliche Interessennach dem Grundsatz "Wald mit Wild" ausgleichen. Das gilt laut ihrem Leitbildinsbesondere bei der Festlegung der Höhe der aktuellen Schalenwildbestände. DieJagd sei ebenso wie der Schutz der Biodiversität Bestandteil dermultifunktionalen Forstwirtschaft und müsse nach dem Stand der wildbiologischenForschung erfolgen; Jäger und Förster müssten zusammenarbeiten."Die gezielte Entnahme von Wildtieren dient dabei nicht nur dem Erhalt und derPflege eines ausgeglichenen Wildbestandes, sondern nicht zuletzt auch derBeschaffung eines ernährungsphysiologisch hochwertigen, regionalenLebensmittels", erklärt Felser. Mit dem Jagdrecht sei untrennbar auch diePflicht zur Hege verbunden. Der Waldumbau müsse nach der Einbringung vonstandortgerechten Baumarten langfristig auch ohne Schutz realisiert werdenkönnenDie Besiedlung durch den Wolf erfordert nach Auffassung derAfD-Bundestagsfraktion ein "pragmatisches Wolfsmanagement", das gegebenenfallsauch die Erlegung von verhaltensauffälligen Einzelexemplaren ermöglicht. DerWolf solle in das Bundesjagdgesetz beziehungsweise in das Jagdrecht der Länderaufgenommen werden. Ähnlich wie im Rahmen der Rotwildhege solltenrevierübergreifende regionale Wolfsmanagementpläne mit definierten Obergrenzenentwickelt werden."Wölfe sind physisch robust und sehr intelligent, sie überwinden zurzeit auchSchutzzäune von über 1,40 Meter", erläutert Felser und betont: "DieWeidetierhaltung ist aus ökologischen, kulturellen und sozialen Gründen sowiezur Bewahrung der Artenvielfalt und Kulturlandschaft zu erhalten. InsbesondereWölfe, die wiederholt Zäune überwinden und sich auf Haustiere 'spezialisiert'haben, sollen prioritär entnommen werden können." 