Berlin (ots) - Das Forschungsprojekt "KEEKS - KlimafreundlicheSchulküchen" erhält am 11. Dezember 2018 auf der Weltklimakonferenzden UN-Klimaaktionspreis "Momentum for Change". Der Initiator desProjektes, Dr. Michael Scharp vom Berliner IZT - Institut fürZukunftsstudien und Technologiebewertung, wird die Auszeichnungpersönlich auf dem Klimagipfel im polnischen Katowice entgegennehmen.Der KEEKS-Verbund aus WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen zeigtseit 2016 den Schulküchen erfolgreich niedrigschwellige undgleichzeitig steigerungsfähige Möglichkeiten auf, klimaeffizient zuhandeln. An dem Verbundprojekt beteiligte WissenschaftlerInnen habenin Ganztagsschulen, in denen täglich frisch gekocht wird, Messungendurchgeführt und anfallende Treibhausgas-Emissionen berechnet.Ergebnis: Ein engagiertes Schulküchenteam könnte mehr als 40Prozent Treibhausgase einsparen, wenn es alle 22 vom Projektteamempfohlenen klimafreundlichen Maßnahmen umsetzt. Dabei lauten diedrei klimaeffizientesten Empfehlungen: Möglichst fleischarm kochen,auf energieeffiziente Küchenausstattung achten und Essensabfällevermeiden. Für die Schulküchen lohnt sich der Klimaschutz auchfinanziell: Denn alle 22 Maßnahmen zusammen führen zuKosteneinsparungen - im Gegenzug kann mehr Geld aufgewendet werdenfür eine höhere Qualität der Produkte wie z. B. Biokost. Das Projekt"KEEKS - Klimafreundliche Schulküchen" teilt sich in Katowice einender 15 weltweit vergebenen Klimaaktionspreise mit dem ebenfalls inBerlin initiierten Projekt zur Schulverpflegung "AktionPflanzenpower". Insgesamt waren weltweit mehr als 560 Projekte fürden Preis eingereicht worden.Die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriumsfördert das Forschungsvorhaben "KEEKS - Klimafreundliche Schulküchen"mit 1,6 Mio. Euro (2016-2019).Preisverleihung:Ort: Katowice, UN-Weltklimakonferenz, Action Hub (Area A)Termin: 11.12.2018, 18:00-19:30 UhrFotos zum Download:https://www.izt.de/service/presse/details/newsId/573/Weitere Informationen:https://www.izt.de/service/presse/details/newsId/539/Außer dem IZT bringen folgende Praxis- und Forschungspartner ihrKnow-how in "KEEKS" ein: ProVeg Deutschland e. V., Netzwerk e. V. -Soziale Dienste und Ökologische Bildung, IFEU - Institut für Energie-und Umweltforschung Heidelberg, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,Energie, Faktor 10 - Institut für nachhaltiges Wirtschaften.Pressekontakt:IZT - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gGmbHSchopenhauerstr. 2614129 BerlinBarbara DebusTel.: +49 (0)30 803088-45E-Mail: b.debus(at)izt.dewww.izt.deOriginal-Content von: IZT Inst. f. Zukunfsstudien, übermittelt durch news aktuell