Forschungsministerin verteidigt Klimaschutzmaßnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat die zahlreichen Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt auf nationaler und europäischer Ebene auf den Weg gebracht werden, verteidigt.



"Je länger wir warten, die richtigen Schritte zu unternehmen, desto radikaler müssten später die Maßnahmen sein. Deswegen müssen wir uns jetzt möglichst zügig auf den Weg machen, so wie wir das mit unseren Klimamaßnahmen getan haben", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Statt Hysterie sei beherztes Handeln gefragt. "Ambitionierter Klimaschutz ist eine große Herausforderung, aber vor allem eine absolute Notwendigkeit und eröffnet riesige Chancen für ein innovatives Land wie Deutschland", sagte Karliczek. Aus der Wirtschaft war Kritik an den Plänen laut geworden.

Die neue EU-Kommission hatte am Mittwoch ihre Pläne für mehr Klimaschutz vorgestellt. Der sogenannte Green Deal - ein umfangreiches und eine Billion Euro teures Gesetzgebungsprogramm - sieht einen grundlegenden Umbau der europäischen Wirtschaft vor. Ziel ist, dass von 2050 an keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre abgegeben werden.

Bosch-Chef Volkmar Denner hatte vor einem "Strukturbruch" mit Jobverlusten in den Autoregionen Süddeutschlands gewarnt. Wenn man den Veränderungsprozess dogmatisch übers Knie breche, werde die Industrie den Wandel nicht bewältigen können, sagte Denner der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Karliczek rief mit Blick auf die Klimamaßnahmen und gleichzeitig stattfindende Veränderungen durch Digitalisierung und technologischen Fortschritt zu Optimismus auf. "Gerade die Chancen müssen noch viel deutlicher werden, auch um Ängsten zu begegnen", sagte Karliczek. Sie verwies zudem auf Maßnahmen, wie die nationale Weiterbildungsstrategie, die den Strukturwandel abfedern sollen. Arbeitnehmer bekämen künftig mehr Möglichkeiten und Unterstützung sich weiterzubilden. "Wenn wir es klug und beherzt angehen, werden mehr neue Arbeitsplätze entstehen als verloren gehen. Es hat noch jeder Technologiesprung dazu geführt, dass am Ende mehr Arbeit da war, als vorher", sagte die Ministerin./jr/DP/zb