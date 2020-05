Forschungsministerin dämpft Impfstoff-Erwartungen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat vor zu großen Erwartungen mit Blick auf eine schnelle Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus gewarnt.



"Wir dürfen keine Wunder erwarten", sagte die CDU-Politikerin am Montag bei einer Telefonkonferenz. Nach wie vor gehe man davon aus, dass Impfstoffe frühestens Mitte nächsten Jahres breit zur Verfügung stehen könnten. Und dann müsse man immer noch damit rechnen, dass sie nicht alle Erwartungen erfüllten. "Vielleicht schützen sie nur vor einer schweren Erkrankung, vielleicht müssen sie regelmäßig aufgefrischt werden", ergänzte Karliczek. Aber auch das wäre nach ihren Worten "immer noch ein großer Gewinn". In der Regel dauerten Impfstoffentwicklungen mehr als 10 Jahre.

Die Ministerin kündigte ein "großangelegtes Sonderprogramm" zur Impfstoffentwicklung und -herstellung in Deutschland an. Dabei solle es um die Unterstützung von Unternehmen und Forschergruppen gehen und um den Ausbau von Studienkapazitäten bei der Impfstofferprobung. Sie könne sich beispielsweise vorstellen, dass in späteren Phasen klinischer Studien auch Menschen aus sogenannten systemrelevanten Berufen und Risikogruppen auf freiwilliger Basis teilnähmen, um die Zahl der Probanden zu erhöhen. Karliczek nannte als Beispiel Polizisten, Lehrer oder medizinisches Personal. In der Bundesregierung arbeite man an diesem Programm. Sie wünsche sich, dass es "zeitnah" vorgestellt werden könne./jr/DP/zb