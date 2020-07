Forschungsministerin Karliczek: Europa zeigt in schweren Zeiten Handelswillen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat die Ergebnisse des EU-Gipfels von Brüssel begrüßt.



Die Einigung über das größte Finanzpaket in der Geschichte der Europäischen Union zeige, dass Europa in der Lage sei, auch in schwierigen Zeiten sehr schwierige Fragen zu beantworten, sagte die CDU-Politikerin in Berlin vor einer Videokonferenz mit ihren EU-Amtskollegen.

"Europa gibt aus meiner Sicht in der Pandemie die richtigen Antworten für die Zukunft", sagte Karliczek. Das werde auch die Beratungen der Forschungsminister an diesem Dienstag beflügeln. Bei dem Gespräch geht es unter anderem um klimafreundliche Technologien wie den sogenannten Grünen Wasserstoff. "Auch in schweren Zeiten zeigt Europa den Willen zu gemeinsamem Handeln", sagte Karliczek.

Nach tagelangen Verhandlungen hatten sich die EU-Staaten am Dienstagmorgen auf ein Haushalts- und Finanzpaket im Umfang von 1,8 Billionen Euro verständigt - davon 1074 Milliarden Euro für den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen und 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Corona-Krise./jr/DP/men