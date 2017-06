Forschungsinstitut DOC und CASS Peking vereinbaren Kooperation

Berlin (ots) - Das Berliner Forschungsinstitut Dialog derZivilisationen (DOC) und die Chinesische Akademie fürSozialwissenschaften (CASS) wollen die Zusammenarbeit und denAustausch von Erkenntnissen und Erfahrungen unter ihrenWissenschaftlern und Experten stärken. Außerdem sollen diegemeinsamen Forschungsergebnisse anderen Forschern, der Politik undder Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die beiden Institutehaben sich gemeinsame Forschungsprogramme, eine enge Zusammenarbeitund den Austausch von Veröffentlichungen zum Ziel gesetzt.Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am 31. Mai in Berlinvom DOC-Aufsichtsratsvorsitzenden Wladimir Jakunin und Zhang Yuan,dem Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und Politik an derChinesischen Akademie für Sozialwissenschaften unterzeichnet.CASS ist eine Nationalakademie der Volksrepublik China und giltals führend auf den Gebieten der Philosophie undSozialwissenschaften, sowie den entsprechenden Politikbereichen. DasUS-Magazin Foreign Policy bezeichnete CASS als den wichtigstenThinktank in Asien.Die Unterzeichnung fand im Rahmen der DOC-Podiumsveranstaltung"Neue Modelle der Internationalen Kooperation: VerschiedenePerspektiven auf die OBOR-Initiative" statt. OBOR ist derinternationale Begriff für das von China vorangetriebeneInfrastrukurprojekt "Neue Seidenstraße". Zu der Veranstaltung warenExperten aus Belgien, China, Iran, Deutschland und Russland nachBerlin gekommen.Pressekontakt:Agnieszka RzepkaPressesprecherinTel: +49 30 209677900Dialogue of Civilizations Research InstituteFranzösische Str. 2310117 Berlinwww.doc-research.orgOriginal-Content von: Dialogue of Civilizations Research Institute, übermittelt durch news aktuell