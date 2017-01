Forschungsgruppe Wahlen: SPD legt deutlich in Wählergunst zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD legt im aktuellen ZDF-"Politbarometer" deutlich in der Wählergunst zu: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme sie laut der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf 24 Prozent (plus drei). Damit bleibt sie aber weiterhin klar hinter der CDU/CSU, die unverändert auf 36 Prozent käme. Die Linke könnte mit zehn Prozent (plus eins) rechnen, die Grünen mit acht Prozent (minus zwei) und die FDP unverändert mit sechs Prozent.

Die AfD verschlechterte sich auf elf Prozent (minus zwei) und die anderen Parteien zusammen erreichten wie zuletzt fünf Prozent. Damit gäbe es eine Mehrheit für CDU/CSU und SPD. Von den politisch denkbaren Dreierbündnissen würde es auch reichen für eine Koalition aus CDU/CSU, Grüne und FDP - nicht aber für eine Koalition aus SPD, Linke und Grüne. Für die Umfrage wurden vom 24. bis 26. Januar 2017 insgesamt 1.303 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch befragt. Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland sein.

