Berlin (ots) - Helge Braun, Bundesminister für besondere Aufgabenund Chef des Bundeskanzleramtes, fordert KI-Lösungen, die daseuropäische Wertegerüst und das deutsche Verständnis vonRechtsstaatlichkeit berücksichtigen: Künstliche Intelligenz Made inGermany. Auf dem Forschungsgipfel in Berlin diskutieren heuteSpitzenvertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die Frage,welche Bedeutung und Wirkung Künstliche Intelligenz auf dieGesellschaft und auf das deutsche Innovationssystem hat."Wir müssen unseren eigenen Weg finden, wenn wir über Algorithmen,Künstliche Intelligenz oder Datennutzung reden", sagt Helge Braun,Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef desBundeskanzleramtes, auf dem Forschungsgipfel 2019. Es müsse möglichsein, künstliche Intelligenz in einem gesellschaftlich akzeptablenRahmen zu verwenden: "KI Made in Germany soll in Zukunft heißen, dasswir sehr gute KI-gestützte Lösungsstrategien entwickeln, diegleichzeitig unserem europäischen Wertegerüst und dem deutschenVerständnis von Rechtsstaatlichkeit entsprechen." Dies könne zumMarkenzeichen von Deutschland und Europa werden.Die Menschen hätten Sorge, dass sie durch künstliche Intelligenzersetzbar werden, sagt Kanzleramtschef Braun weiter: "Es ist dieAufgabe von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik gemeinsam, Freudeauf Zukunft zu vermitteln. Wir müssen den Menschen erklären, dass wirKünstliche Intelligenz so positiv nutzen können, dass sie für vieleeinen Mehrwert bringt.""Eine wissenschaftliche Begründung für eine zu erwartendeKatastrophe am Arbeitsmarkt gibt es nicht", sagt Dietmar Harhoff, derVorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI). Eswerde Veränderungen geben, aber keinen Wettlauf zwischen Mensch undMaschine: "Es geht um ein Rennen zwischen Technologie und unseremBildungssystem. Wie wir unser Bildungssystem fit machen für dieHerausforderungen der Weiterqualifikation und der Neuqualifikationwird zu einer zentralen Frage von Politik und Unternehmen."Der Forschungsgipfel versammelt seit 2015 jährlich rund 400hochrangige Entscheider, Experten, Vordenker und Newcomer ausWirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik, um gemeinsamAntworten auf die großen Fragen der Forschungs- undInnovationspolitik zu finden. Der Forschungsgipfel 2019 wird vomStifterverband gemeinsam mit der Nationalen Akademie derWissenschaften Leopoldina, der Expertenkommission Forschung undInnovation (EFI) und der VolkswagenStiftung organisiert und bietetden geeigneten Rahmen - als internationale Arena deskritisch-konstruktiven Dialogs, als interdisziplinäres Forum derReflexion und Ideenfindung sowie als lebendiger Ort der Vernetzung.Pressekontakt:Peggy GroßT 030 322982-530presse@stifterverband.dewww.stifterverband.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell