Forschungsgipfel 2018: Bundesforschungsministerin Karliczek kündigt Innovationsagentur für Sprunginnovationen an

Berlin (ots) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek kündigteauf dem Forschungsgipfel 2018 die Gründung einer Innovationsagenturfür Sprunginnovationen an, die mit außergewöhnlichen Freiheitsgradenausgestattet sein soll. In Berlin tauschen sich heuteSpitzenvertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aus, wiesie den Innovationsstandort Deutschland gemeinsam voranbringenkönnen."Wir brauchen Innovationen die das Potenzial haben, neue Märkte zuschaffen", erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Dasginge nur mit Mut zum Risiko. "Ich möchte deshalb etwas einführen,was das deutsche Innovationssystem bisher noch nicht hat: eineInnovationsagentur für Sprunginnovationen, die staatlich finanziert,mit außergewöhnlichen Freiheitsgraden ausgestattet, Möglichkeitenschafft, um Außergewöhnliches zu erreichen." Im Mittelpunkt allerProjekte müsse aber immer die konkrete Anwendungsfähigkeit für denMenschen stehen.Hochrangige Repräsentanten von Politik, Wirtschaft, Wissenschaftund Zivilgesellschaft treffen sich heute in Berlin, um gemeinsam überChancen und Grenzen für die Gestaltung von Innovationen inDeutschland und Europa zu diskutieren. Zu Beginn stellte die neueBundesforschungsministerin ihre Leitlinien für ein zukunftsfähigesInnovationssystem vor. Die künftige Forschungspolitik müsse einenAufbruch in eine Wagnis- und Gründerkultur für offene Innovationensowie für inter- und transdisziplinäre Ansätze entfachen, erklärtesie.Es gelte das Zusammenleben in einer Gesellschaft zu gestalten, dieimmer vielfältiger werde und eine Lebens- und Arbeitswelt neu zuordnen, die eine rasante Technologieentwicklung erfährt. "Damit diePotenziale aus der Forschung wirklich bei den Menschen ankommen,müssen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft noch besserzusammenarbeiten und sich vernetzen", so Karliczek.Sie forderte Staat und Wirtschaft auf, gemeinsam die Ausgaben fürForschung und Entwicklung in den kommenden Jahren noch einmaldeutlich zu erhöhen, um bis zum Jahr 2025 auf mindestens 3,5 Prozentdes Bruttoinlandsproduktes zu kommen. Darüber hinaus kündigte dieBundesforschungsministerin die Weiterentwicklung derHightech-Strategie an. Sie werde sich konsequent auf die großenHerausforderungen ausrichten: Digitalisierung, Gesundheit und Pflege,Klima und Energie, Mobilität, Sicherheit, Zukunft der Arbeit.Der Forschungsgipfel will einmal im Jahr Zukunftsperspektiven fürdas deutsche Forschungs- und Innovationssystem aufzeigen undOrientierung für strategische Entscheidungen geben. Zu den Gästengehören in diesem Jahr Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender derBayer AG, sowie Robert-Jan Smits, Sonderberater für Open Access undInnovation beim europäischen Zentrum für politische Strategie undJoachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG.