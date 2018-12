Forschung zum Einsatz von Sprachsteuerung in der digitalen Pflege-Dokumentation

Hamburg (ots) - Ein Konsortium aus Forschungs-, Technik- undSozialpartnern untersucht, inwiefern Sprachsteuerung die digitaleDokumentationsarbeit in der Pflege effizienter machen kann.In der Pflege ist Dokumentationsarbeit wichtig, um die Qualitätder Versorgung sicherzustellen. Gleichzeitig nimmt sie aber auch vielZeit in Anspruch, die im Pflegealltag angesichts des akutenFachkräftemangels ohnehin knapp bemessen ist. Wie Digitalisierungdazu beitragen kann, die Dokumentationsprozesse zu optimieren, wirdnun in einem neuen Forschungsprojekt untersucht, das am 28. November2018 gestartet ist.Das Projekt "Sprachsteuerung in der Mensch-Maschine-Interaktion -intelligente Vernetzung für Altenpflegedokumentationssysteme"(Sprint-Doku) wird durch das Bundesministerium für Arbeit undSoziales im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)gefördert. In Lern- und Experimentierräumen wird untersucht, wieintelligente Vernetzung in Kombination mit Sprachsteuerung dieDokumentation im Arbeitsalltag von Pflegekräften undVerwaltungspersonal verbessern kann.Test der selbstlernenden Spracherkennung in realistischem UmfeldDas technische Setting besteht aus einer selbstlernenden, aufneuronalen Netzen aufbauenden Spracherkennung in Kombination mitdigitalisierter Dokumentation. In drei Lern- und Experimentierräumensoll anhand von Mikroschulungen, Lernlaboratorien undErfahrungsberichten erprobt werden, wie dadurch Beschäftigte in derambulanten und stationären Pflege sowie in der Verwaltung unterstütztwerden können.Pflege- und Verwaltungsbeschäftigte sind gemeinsam mit Vertreternvon ver.di auf allen Steuerungsebenen des Projekts eingebunden. DieProjektpartner untersuchen dabei die Effekte im gesamtenPflege-Workflow: Pflegeprozesse, Arbeitsorganisation und -gestaltung,Qualifikationsanforderungen sowie den Datenschutz fürPflegebedürftige und Beschäftigte.Potenziale zur Verbesserung der BeschäftigtensituationDie Projektpartner untersuchen, inwiefern digitale Sprachsteuerungden Dokumentationsprozess effizienter machen kann. Dadurch, so dieAusgangshypothese, können die Situation der Beschäftigten verbessertund mehr Freiräume für die eigentliche pflegerische Versorgunggeschaffen werden.Die Forscher erhoffen sich valide Ergebnisse, die dabei helfen,die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten und zu erhöhensowie die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Pflegewirtschaftzu stärken. Für die Nutzung der Ergebnisse auf betrieblicher Ebenesollen Schulungs- und Studienunterlangen, Checklisten und einTransferkonzept entwickelt werden.Weitere Informationen zu Sprint-Doku und ein Video-Interview mitProf. Dr. Wolfgang Becker (HFH) zu Sprachsteuerung,Mensch-Maschine-Interaktion und künstliche Intelligenz/Deep Learning:http://ots.de/uCIYIXMitglieder des Sprint-Doku-KonsortiumsProjektsteuerung und -koordinierung: HFH · HamburgerFern-Hochschule (Prof. Dr. Wolfgang Becker, Heinrich Recken)Forschungspartner: HFH · Hamburger Fern-Hochschule, Management forHealth-INT, IMO-Institut zur Modernisierung von Wirtschafts- undBeschäftigungsstrukturen GmbHTechnikpartner: Connext Communication GmbH(Pflegedokumentationssoftware), Nuance Communications DeutschlandGmbH (Spracherkennungssoftware)Anwendungspartner: Diakonie Ruhr gGmbHSozialpartner: Diakonie, ver.diPressekontakt:Heinrich ReckenHFH · Hamburger Fern-HochschuleStudienzentrum Essen0201 31974593sprint-doku@hamburger-fh.deOriginal-Content von: HFH Hamburger Fern-Hochschule gem. GmbH, übermittelt durch news aktuell