Forschung und Entwicklung laufen auf Hochtouren: Effiziente Labortests liefern Corona-Ergebnis innerhalb von zwei Stunden (FOTO)

Rüsselsheim, Dietzenbach (ots) -- PCR-Tests weisen Corona-Infektion besonders schnell und zuverlässig nach - Auch einfachere Probeentnahme-Methoden für Antikörper-Tests in EntwicklungDie Wissenschaftler der Schwesterunternehmen VIROTECH Diagnostics und NovaTec Immundiagnostica, beides mittelständische Unternehmen aus Hessen, arbeiten mit Hochdruck an der weiteren Entwicklung von neuen Corona-Tests, die Ergebnisse innerhalb von zwei Stunden liefern und dazu beitragen sollen, die rasante Verbreitung des Virus zu verhindern. Sie eignen sich auch für Reiserückkehrer, besonders aus Risikogebieten.Für eine vollständige molekulare SARS-CoV-2-Diagnostik stehen die kombinierte RNA-Extraktion und der Virus-Nachweis mittels Real-Time PCR im Fokus. "In Kürze werden wir Reagenzien für die RNA-Extraktion anbieten können. Diese Substanzen waren während der Hochphase der ersten Welle besonders verknappt, sodass Labore nicht alle Tests durchführen konnten", so Dr. Adelheid Bursen, Vice President Product Development & Quality bei VIROTECH Diagnostics. "Unser hochsensitiver PCR-Test erreicht die Turn-Around-Time von circa zwei Stunden, das heißt Testerfassung, -durchführung und -ergebnis liegen im Labor nach rund 120 Minuten vor. Aktuell arbeiten wir daran, die Turn-Around-Time auf zukünftig nur 60 Minuten zu reduzieren."Die frühzeitige Identifikation von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist zentrale Voraussetzung für die Eindämmung von Infektionsherden. Wenn trotz aller Vorsicht regionale Hotspots lokalisiert werden, ist die großflächige Durchführung von Mund-Nasen-Abstrichen mit sofortiger Auswertung notwendig.VIROTECH Diagnostics und NovaTec Immundiagnostica haben außerdem zusätzliche Testoptionen in der Entwicklungspipeline, um die SARS-CoV-2-Diagnostik weiter zu verbessern. "Derzeit arbeiten wir an einfacheren Probeentnahme-Methoden für unsere Antikörper-Tests, u.a. an einer Finger-Prick-Methode, bei der Kapillarblut aus der Fingerkuppe entnommen wird", so Dr. Adelheid Bursen.Der PCR-Test von NovaTec Immundiagnostica dokumentiert die Besiedelung mit dem SARS-CoV-2-Virus mit nahezu 100-prozentiger Sensitivität und Spezifität. Die Sensitivität gibt an, wie viele Kranke richtig erkannt werden. Die Spezifität sagt aus, wie viele Gesunde richtigerweise ein negatives Testergebnis haben.Das Standard-Testverfahren, das in Deutschland für den Nachweis einer akuten Infektion verwendet wird, ist die Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR). Dafür ist ein Mund-Nasen-Abstrich erforderlich. Die Methode beruht darauf, dass ein Enzym, eine sogenannte DNA-Polymerase, das Erbgut des Erregers - bestehend aus Ribonukleinsäure (RNA) - vervielfältigt und damit sichtbar macht. Die wenigen Virus-RNA-Moleküle werden zunächst in DNA umgeschrieben und dann durch die PCR in zahlreichen Kopierzyklen vervielfältigt. So kann die Existenz des Viren-Erbguts in den Proben ermittelt werden. Fachleute sprechen von Real-Time PCR. Im Labor dauert es üblicherweise mehrere Stunden, bis ein Testergebnis vorliegt.Über die VIROTECH Diagnostics GmbH und die NovaTec Immundiagnostica GmbHDie Schwesterunternehmen VIROTECH Diagnostics GmbH, NovaTec Immundiagnostica GmbH und Gold Standard Diagnostics Inc. bilden zusammen die Gold Standard Diagnostics Gruppe (GSD). GSD ist eine Gruppe hochqualifizierter und auf dem Markt etablierter Hersteller innovativer Lösungen in der Infektionsdiagnostik, Immunologie und Automation. VIROTECH und NovaTec Immundiagnostica sind wachsende mittelständische Unternehmen (sogenannte "Hidden Champions"). Seit April 2020 stieg die Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze um nahezu 30 %. VIROTECH entwickelt, produziert und verkauft in Deutschland. NovaTec Immundiagnostica entwickelt und produziert in Deutschland und verkauft hauptsächlich auf internationaler Ebene. Gemeinsame Markterfahrung, engagierte Mitarbeiter und ausgezeichnete wissenschaftliche Expertise innerhalb der Gruppe führten zu einer schnellen Entwicklung unterschiedlicher Corona-Tests, die bundesweit Gesundheitsbehörden in ihrem Kampf gegen COVID-19 unterstützen können.http://www.virotechdiagnostics.com/https://www.novatec-id.com/Pressekontakt:Pressetelle VIROTECH / NovaTecc/o Industrie-Contact AGEleonora HertzTel. 040 / 89966617eleonora.hertz@ic-gruppe.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/145584/4668925OTS: VIROTECH Diagnostics GmbHOriginal-Content von: VIROTECH Diagnostics GmbH, übermittelt durch news aktuell