Forschung: Wer beauftragt, gehört gefördert (FOTO)

Berlin (ots) -Das Bundeskabinett hat heute das Gesetz zur steuerlichenF&E-Förderung beschlossen. Dazu sagt Dr. Kai Joachimsen,Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der PharmazeutischenIndustrie (BPI) e.V.: "Steuerliche Forschungsförderung undProjektförderung stärken die Innovationskraft der hierzulande vorallem mittelständisch geprägten Pharmaindustrie. Der Gesetzgeber hatallerdings versäumt zu regeln, dass diese Absetzbarkeit auch beimAuftraggeber erfolgen muss."Das Gesetz sieht vor, dass die Bundesregierung ab 2020 einesteuerliche F&E-Förderung für alle Unternehmen einführt. Für den BPIein richtiges Signal, das aber nicht weit genug geht. "Diepharmazeutische Industrie leistet ihren Beitrag zum Ziel, dieForschungsintensität in Deutschland bis 2025 auf 3,5 Prozent desBruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Damit das so bleibt, braucht siedie wirtschaftliche Grundlage, um auch weiterhin in F&E zuinvestieren", betont Dr. Kai Joachimsen.Ein vom Frauenhofer-Institut für den BDI erhobener Vergleich derInnovationskraft von 34 Staaten zeigt, dass Deutschland 2012 nochunter den Top-Drei-Standorten war und 2018 nur noch auf Platz neunliegt. China hat sich in derselben Zeit von Platz 24 an die Spitzegearbeitet. Joachimsen: "Ohne Rückenwind wird der Industrieirgendwann die Luft im globalen und aggressiven Wettbewerb ausgehen.Von einer Innovations-Förderung müssen daher sinnvollerweise alleUnternehmen profitieren, unabhängig von ihrer Größe. Auch wenn dasGesetz das berücksichtigt, bleibt das dafür vorgesehene Volumen vonlediglich maximal zwei Millionen Euro pro Unternehmen - und davon 25Prozent zurzeit 500.000 Euro je Unternehmen absetzbare Personalkostenin F&E - weit hinter den Erwartungen zurück. Es bleibt zu hoffen,dass dieser Betrag nach oben korrigiert wird, sobald eineaussagekräftige Evaluierung der Fördermaßnahmen vorliegt."