Forschung: Osteopathie hilft gegen Rückenschmerzen während und nach der Schwangerschaft

Wiesbaden (ots) - Osteopathie hilft bei Rückenschmerzen währendund nach einer Schwangerschaft - den klinisch relevanten Nutzenbeweist eine Übersichtsstudie, die 2017 im englischen FachjournalJournal of Bodywork and Movement Therapies veröffentlicht wurde. Auchbei der Verrichtung von Alltagstätigkeiten belegt die Metaanalyse ausacht Studien mit 850 Teilnehmerinnen spürbare Verbesserungen durchOsteopathie. Bis auf gelegentliche Müdigkeit bei einigen Patientinnennach der osteopathischen Behandlung kam es zu keinen Nebenwirkungen.Ein weiterer wichtiger Beitrag zur osteopathischen Forschung,meint der Verband der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V., dessenMitglieder Helge Franke und Sebastian Belz die Übersichtsstudiegemeinsam mit dem Osteopathen Gary Fryer und Jan-David Frankeerstellt haben und der die Erstellung der Fachinformation finanziellunterstützt.Schwangere können ein Lied davon singen: Schmerzen im Bereich desunteren Rückens und des Beckengürtels sind häufig; vor allem währenddes dritten Trimesters. Etwa jede zweite schwangere Frau leidetdarunter. Untersuchungen zeigen zudem, dass selbst zwölf Monate nachder Schwangerschaft Rücken- und Beckengürtelschmerzen bei ca. 67% derFrauen vorhanden sind.Die Ursache für Rückenschmerzen während der Schwangerschaft istunklar und scheint unspezifisch zu sein, wobei ein Bezug zuVeränderungen in der Körperhaltung diskutiert wird. Ähnlich unklarsind die Gründe für die Entstehung von Beckengürtelschmerzen, wobeimuskuloskelettale Ursachen weitaus häufiger angenommen werden alsStörungen der Beckenorgane. Die Europäischen Richtlinien empfehlenbei schwangerschaftsbezogenen Rückenschmerzen eine angemesseneAufklärung der Patientinnen, verbunden mit der Aufforderung, sichaktiv zu bewegen. Wo es angezeigt ist, sollen individuelle Übungenangeboten werden. Ob dies wirklich hilft, ist durch Studien jedochnur unzureichend belegt.Die Übersichtsstudie ging der Frage nach, wie wirksam dieosteopathische Behandlung bei Frauen mit Rückenschmerzen während undnach der Schwangerschaft ist. Osteopathie als eigenständigesmedizinisches Diagnose- und Behandlungssystem betrachtet denPatienten als Ganzes. Osteopathen untersuchen und therapierenausschließlich mit ihren Händen; dabei steht die Suche nach denUrsachen der Beschwerden im Vordergrund. Die Behandlung kann durchausEmpfehlungen zum Lebensstil und die Berücksichtigung despsychosozialen Hintergrundes enthalten. Gemessen wurde der Erfolg ander Schmerzabnahme und dem funktionellen Status, d.h. an derFähigkeit der Patientinnen, Alltagsverrichtungen ohne Einschränkungenausüben zu können. Zudem wurde erfasst, ob es bei der osteopathischenBehandlung zu Nebenwirkungen kam.Acht Studien mit 850 Teilnehmerinnen erfüllten dieEinschlusskriterien der Übersichtsstudie. Insbesondere dieOsteopathinnen und Osteopathen aus Deutschland zeigten mit sechs vonacht Studien ein herausragendes Bemühen und Forschungsinteresse anFrauen mit Rückenschmerzen während und nach der Schwangerschaft, beidem es sich nach wie vor um ein klinisches Problem handelt, von demnur wenige Aspekte gut untersucht sind. Die Autoren derÜbersichtsstudie verweisen darauf, dass weitere Studien dieberechneten Ergebnisse verändern können. Größere und qualitativhochwertige klinisch randomisierte Studien wären wünschenswert.Der VOD wurde 1994 in Wiesbaden gegründet und hat mehr als 4300Mitglieder. Der älteste und mitgliederstärkste BerufsverbandDeutschlands verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: Die Etablierungdes eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstemNiveau, sachliche und neutrale Aufklärung über Osteopathie undQualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinausvermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen.Literatur: Franke, Helge et al.: Osteopathic manipulativetreatment for low back and pelvic girdle pain during and afterpregnancy: A systematic review and meta-analysis. Journal of Bodyworkand Movement Therapies, Volume 21, Issue 4, 752 - 762Download der Studie: http://osteopathie.de/fachinfo_rschwDownload einer Kurzversion: http://osteopathie.de/patienteninfo_rschwWeitere Informationen:Verband der Osteopathen Deutschland e.V.Untere Albrechtstraße 1565185 WiesbadenTelefon: 0 611 / 5808975 - 0info@osteopathie.dewww.osteopathie.dePressekontakt:Michaela WehrTel. 0 15 20 / 2 14 71 05presse@osteopathie.deOriginal-Content von: Verband der Osteopathen e.V., übermittelt durch news aktuell