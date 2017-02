Forscher: Schwarzarbeit dürfte 2017 weiter zurückgehen

TÜBINGEN/LINZ (dpa-AFX) - In Deutschland nehmen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung einer Prognose von Wissenschaftlern zufolge im laufenden Jahr weiter ab.



"Bessere Beschäftigungsmöglichkeiten in der offiziellen Wirtschaft führen dazu, dass weniger Personen ihre Arbeitskraft in der Schattenwirtschaft anbieten", heißt es in einer Analyse des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und der Universität Linz, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Neben der geringen Arbeitslosigkeit seien auch steuerliche Entlastungen ein Grund für das Schrumpfen der Schattenwirtschaft.

Das Verhältnis von Schattenwirtschaft zu offizieller Wirtschaft dürfte sich dadurch weiter auf 10,4 Prozent reduzieren (Vorjahr 10,8 Prozent). Unter Schattenwirtschaft versteht man Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung./lem/DP/zb