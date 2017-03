Forscher-Prognose: Arbeitsmarkt stellt in diesem Jahr Rekorde auf

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland wird in diesem Jahr nach Einschätzungen von Forschern gleich mehrere Rekorde aufstellen.



Die Zahl der Erwerbstätigen soll laut einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) um rund 670 000 auf den Höchststand von 44,26 Millionen steigen. Die Zahl der Arbeitslosen dagegen werde im Jahresdurchschnitt voraussichtlich bei 2,53 Millionen liegen - das wäre der tiefste Stand nach 1990. Und auch bei der Zahl der Menschen mit einem regulären Job soll es einen Rekord geben: 2017 werden laut der Prognose 32,26 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Das wäre ein Plus von 760 000 Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr, hieß es am Freitag./cat/DP/jha