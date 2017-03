Forschen für heimische Wildtiere lohnt sich! / Die Deutsche Wildtier Stiftung vergibt ihren mit 50 000 Euro dotierten Forschungspreis 2017

Hamburg (ots) - Forschung in Deutschland konzentriert sich fastausschließlich auf Bereiche wie Medizin, Technik und Wirtschaft -Forschungsprojekte rund um Natur und Wildtiere haben dagegenSeltenheitswert. "Obwohl gerade im immer dichter besiedeltenDeutschland die Konflikte mit Wildtieren eher zunehmen, habenForschungsprojekte rund um Wildtiere Seltenheitswert", sagt HilmarFreiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der Deutschen WildtierStiftung. Die Deutsche Wildtier Stiftung will dagegen ein Zeichensetzen und unterstützt alle zwei Jahre junge Nachwuchswissenschaftlermit ihrem bis zu 50.000 Euro dotierten Forschungspreis, der in diesemJahr zum 12. Mal vergeben wird. Der Forschungspreis wird in Formeines Stipendiums bewilligt und soll dem Preisträger dieVerwirklichung seiner wissenschaftlichen Arbeit erleichtern. Über dieVergabe entscheidet eine von der Deutschen Wildtier Stiftungunabhängige Jury renommierter Fachwissenschaftler.Gefördert werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die dasWissen oder den Umgang mit Wildtieren im dichtbesiedelten undnaturarmen Mitteleuropa voranbringt. Wildbiologische Forschungen undArbeiten zu heimischen Wildtieren stehen dabei im Fokus. "Nicht nurBiologen sind angesprochen", sagt der Geschäftsführer der DeutschenWildtier Stiftung. "Auch Arbeiten aus den Fachbereichen Jura,Geschichtswissenschaft, Philosophie und Sozialwissenschaften, könneneingereicht werden." Die letzte Preisträgerin ist beispielsweiseDiplom-Psychologin: Uta Maria Jürgens hat 2015 für ihrPromotionsprojekt - "Vom Konflikt zur Koexistenz" - die nicht immerganz einfache Mensch-Wildtier-Beziehung unter dem Blickwinkel dermenschlichen Psyche betrachtet.Bewerbungen nimmt die Deutsche Wildtier Stiftung unterForschungspreis@DeWiSt.de bis zum 31. Mai 2017 entgegen.Pressekontakt:Eva GorisPressesprecherinTelefon: 040 9707869-13E.Goris@DeWiSt.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell