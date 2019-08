Forsa-Umfrage zur Bundesliga 2019/2020: Das geben die Deutschen für ihr Fan-Trikot aus (FOTO)

Berlin (ots) -Die Deutschen genießen ihren Sommer gerne im Schwimmbad, am Seeoder grillend im Garten. Es gibt jedoch noch ein anderes heißesEreignis, für das sich mehr als die Hälfte der Deutschen (56 %)interessiert: die Fußball-Bundesliga der Männer 2019/2020. Das ergibteine Forsa-Umfrage im Auftrag von Sparwelt.de.Nicht so beliebt sind bei den Bundesligisten-Fans hingegen dieMannschaftstrikots der 1.- und 2.- Liga-Vereine. Warum sich die einenFans gegen den Kauf eines Fan-Trikots entscheiden und wie viel dieKaufwilligen bereit wären, dafür auszugeben, hat das Ratgeber- undVerbraucherportal vor Beginn der diesjährigen Bundesliga ermittelt.Fast 20 Prozent der Befragten sind Fan von Borussia DortmundUnabhängig vom Interesse der Befragten an der Fußball-Bundesliga,sind mehr als die Hälfte der Deutschen (60 %) Fan von mindestenseiner Mannschaft der 1. oder 2. Bundesliga der Saison 2019/2020.Insgesamt sind 17 Prozent der Deutschen Fan von Borussia Dortmund, 14Prozent von Bayern München und 6 Prozent vom RB Leipzig.Von den Deutschen, die Fan eines oder mehrerer Bundesligistensind, kauft sich in der kommenden Saison (wahrscheinlich) nur jederZehnte ein Trikot "ihrer" oder einer "ihrer" Mannschaft(en). Ganze 87Prozent der Bundesligisten-Fans haben nicht vor, sich ein Fan-Trikotzu kaufen. Mehr als die Hälfte (57 %) würden kein Trikot kaufen, weiles ihnen nicht wichtig ist. Jedem fünften Bundesliga-Fan (21 %)hingegen sind die Trikots zu teuer. Das große Geld machen dieFußballvereine trotzdem - nicht jedoch allein durch den Verkauf: Lauteinem Artikel der Rheinischen Post verdienen die Bundesligisten durchSponsoren- und Ausrüstungsverträge zusammen in etwa 293,8 MillionenEuro im Jahr.Trikot: Ausgabebereitschaft niedriger als KaufpreiseVon den Bundesligisten-Fans, die sich Trikot(s) für sich selbstkaufen wollen, wären 34 Prozent bereit, über 40 Euro bis 60 Eurodafür auszugeben. Ein Viertel der Kaufwilligen wäre bereit, über 60bis 80 Euro auszugeben. Und jeder Fünfte (20 %) wäre bereit, über 20bis 40 Euro dafür zu bezahlen. Immerhin 17 Prozent würden sogar über80 bis 100 Euro dafür auf den Tisch legen. Zur Orientierung: DieTrikots dieser Saison kosten im Schnitt zwischen 75 Euro (FC Mainz05: 74,95 EUR) und 90 Euro (FC Bayern: 89, 95EUR).Über die Umfrage: Forsa hat im Auftrag von Sparwelt.de am 8. und9. Juli 2019 eine Umfrage unter 1.237 Befragten ab 14 Jahrendurchgeführt, davon 742 die Fans von mindestens einer Mannschaft der1. oder 2. Bundesliga der Saison 2019/2020 sind.Der Pressetext sowie die Infografik sind bei Quellen-Nennung vonSparwelt.de frei verwendbar.Pressekontakt:SPARWELT GmbHJana GilfertWöhlertstr. 12-1310115 BerlinTel.:030/921064268E-Mail: presse@sparwelt.deOriginal-Content von: Sparwelt.de, übermittelt durch news aktuell