Forsa-Umfrage zum Start des Kita-Jahres: Viel Respekt für Kita-Fachkräfte und Tageseltern

Berlin (ots) - Viele Kinder besuchen in diesen Tagen zum erstenMal eine Kita oder die Kindertagespflege. Für Eltern ist es natürlichwichtig, dass sich der eigene Nachwuchs dort auch wohl fühlt undbestmöglich gefördert wird. Da hilft es vielleicht zu wissen, dassder weitaus größte Teil der Mütter und Väter, die bereits einentsprechendes Angebot nutzen, ihr Kind dort in guten Händen weiß.Genau das zeigt jetzt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftragdes Bundesprogramms Qualität vor Ort.Großes Vertrauen in die Arbeit der Fachkräfte67 Prozent der befragten Eltern geben an, den Fachkräften in ihrerKita oder der Kindertagespflege voll und ganz zu vertrauen. 93Prozent glauben zudem, dass sich das Personal vor Ort für einebestmögliche Förderung aller Kinder dort einsetzt. Nur 17 Prozent derEltern wünschen sich mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung in der vonihnen gewählten Einrichtung oder Tagespflege.Ein Job mit viel VerantwortungFür die meisten Eltern spielen die Erzieherinnen, Erzieher undTageseltern eine entscheidende Rolle, wenn es um die Qualität derBetreuung geht: 52 Prozent der Mütter und Väter von Kita-Kindernsehen die Hauptverantwortung hierfür bei den Erzieherinnen undErziehern, 27 Prozent bei deren Arbeitgebern und 12 Prozent bei derPolitik. Eltern, die sich für Tageseltern entschieden haben, sehendiese sogar zu 80 Prozent in der Pflicht.Fast alle Befragten (99 Prozent) finden den Austausch mit denFachkräften vor Ort eine wichtige Informationsquelle, um sich einBild über die Arbeit in ihrer Kita oder Tagespflege zu machen. DieAussagen der Erzieher, Erzieherinnen und Tageseltern haben damit fürEltern sogar ein höheres Gewicht als Erzählungen des eigenen Kindes(95 Prozent) oder Gesprächen mit anderen Eltern (72 Prozent).Zu wenig öffentliche AnerkennungEin Beruf mit viel Verantwortung genießt in der Regel auch einhohes Ansehen - bei der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung sehendie meisten Eltern hier noch Nachholbedarf: 79 Prozent der Befragtenfinden, dass die Arbeit von Erzieherinnen, Erziehern und Tageselternin der Öffentlichkeit zu wenig anerkannt wird.Interessierte finden alle Ergebnisse der repräsentativen Umfrageauf www.rund-um-kita.de/umfrage, dem Eltern-Portal desBundesprogramms Qualität vor Ort. Hier äußern sich auch Politiker zuausgewählte Ergebnissen der Umfrage.Für die Erhebung hat das Politik- und SozialforschungsinstitutForsa im April und Mai dieses Jahres 1.000 Eltern befragt.Über Qualität vor OrtDas Programm Qualität vor Ort ist eine Gemeinschaftsaktion derDeutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), des Bundesministeriumsfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der JacobsFoundation. Es zielt darauf ab, die Qualitätsentwicklung in derfrühen Bildung, Betreuung und Erziehung zu unterstützen und dasZusammenspiel wichtiger regionaler Partner zu stärken - damit alleKinder in Deutschland gleiche Chancen haben und ihre Fähigkeiten undTalente voll entfalten können.