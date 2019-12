Forsa-Umfrage zeigt: Deutsche kaufen Weihnachtsgeschenke lieber im Geschäft als Online (FOTO)

Berlin (ots) - Weihnachten: Das Fest der Liebe, Besinnlichkeit und Ruhe. Jedochnicht in der Vorweihnachtszeit - denn auch in Zeiten von Onlineshops, kaufen dieDeutschen die Geschenke für die Liebsten häufiger im Geschäft anstatt ganzentspannt online. Das ergibt eine aktuelle forsa-Studie im Auftrag desVerbraucher- und Ratgeberportals Sparwelt.de.Deutsche kaufen lieber Geschenke im Geschäft als onlineFast jeder fünfte Deutsche (18 %) hat dieses Jahr vor, die Weihnachtsgeschenkeausschließlich vor Ort in Geschäften oder auf Weihnachtsmärkten zu kaufen. Mehrals ein Viertel (28 %) der Deutschen kauft zwar Geschenke auch online - dengrößten Teil der Geschenke wollen sie jedoch vor Ort kaufen. Rund ein Fünftel(19 %) will die Mehrheit der Geschenke online und den Rest im Geschäft shoppen.Was auffallend ist, dass nur 3 Prozent der Deutschen vorhaben, alle Geschenkeausschließlich online zu bestellen. Jeder zehnte Deutsche (11%) gibt sogar an,dieses Weihnachten überhaupt keine Präsente zu kaufen zu wollen.Online gekaufte Weihnachtsgeschenke: Mehrheit hat bisher positive Erfahrungenmit der Lieferung gemachtDie Gründe für die Vorliebe für das Weihnachtsshopping vor Ort könnten auch inden negativen Erfahrungen liegen, die die Deutschen bei früherenWeihnachtsgeschenk-Bestellungen gemacht haben. Denn von den 70 Prozent derDeutschen, die schon einmal Weihnachtsgeschenke online bestellt haben, dieangeliefert werden mussten, machte über ein Drittel (37 %) schlechte Erfahrungenbei der Lieferung.Der häufigste Ärger: Obwohl die Empfänger zuhause waren, hatten sie eineBenachrichtigung im Briefkasten, dass sie ihr Paket woanders abholen sollten (21%). Weitere negative Erfahrungen bei den Lieferungen der Weihnachtsgeschenkewaren verspätete Lieferungen bedingt durch die Zustellfirma (16 %), abgelegtePakete im Flur, vor der Tür oder an einem anderen Ort (11 %) sowie beschädigtePakete (9 %).Aber die Mehrheit (63 %) der Personen, die schon mal ihre Weihnachtsgeschenkeonline bestellt haben, hatte keine Probleme bei deren Lieferung.Über die Umfrage: Forsa hat im Auftrag von Sparwelt.de vom 26. bis 28. November2019 eine Umfrage unter 1.004 Befragten ab 14 Jahren durchgeführt. DerPressetext sowie die Infografik sind bei Quellen-Nennung von www.Sparwelt.defrei verwendbar.Pressekontakt:SPARWELT GmbHJana GilfertWöhlertstr. 12-1310115 BerlinTel.:030/921064268E-Mail: presse@sparwelt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75733/4465698OTS: Sparwelt.deOriginal-Content von: Sparwelt.de, übermittelt durch news aktuell