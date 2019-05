Forsa-Umfrage: Das lassen sich die Deutschen ihre Freizeit kosten / Vergebene geben mehr für Freizeitaktivitäten aus als Singles (FOTO)

Berlin (ots) -Ausflüge, Unterhaltung, Restaurants, Cafés und andereFreizeitaktivitäten: Die Freizeitgestaltung ist oft nicht kostenlos.Und wer hat nicht schon einmal darüber diskutiert, wer mehr Geld fürEssen gehen, Kino, Konzerte und Co. ausgibt - Singles oder Vergebene?Wer lässt sich den Freizeitspaß wie viel kosten? Das haben wirzusammen mit dem Meinungs- und Marktforschungsinstitut forsa in einerrepräsentativen Umfrage herausgefunden. Und: Welche Quellen undEmpfehlungen für Tipps zur Freizeitgestaltung sind die besten?Allgemein sind Personen, die in einer Beziehung sind, bereit mehrGeld auszugeben. Und das World Wide Web, vor allemBewertungsplattformen, ist gar nicht so bedeutend für dieInformationsbeschaffung und Inspiration. Was wir noch herausgefundenhaben, erklären wir jetzt.Pizza, Pasta, Wein und Liebe - Vergebene sind KulinarikerAbends was essen gehen und dann auf einen Drink in dieLieblingsbar? Solche Abende können gerne mal etwas teurer werden. UndPärchen sind in dem Punkt besonders ausgabebereit: Ein gutes Drittelgibt zwischen 50 bis unter 100 Euro im Monat dafür aus (Singles: 22%). Vergebene Männer sind dabei die Spitzenreiter, denn 22 Prozentgeben sogar 100 bis unter 200 Euro pro Monat für kulinarischeAusflüge aus. Bei den Frauen sind es nur noch 15 Prozent.Das Einkommen spielt dabei eine wichtige Rolle: 33 Prozent vondenjenigen, die ein Haushaltsnettoeinkommen von unter 1500 Eurohaben, geben gar nichts für Restaurants, Cafés oder die Bar aus.Wogegen 32 Prozent mit einem Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1500Euro bis unter 3000 Euro 50 bis unter 100 Euro dafür ausgeben.Fit, fitter, gar nicht? - Sport in der FreizeitYoga, Fitness, Kurse, Schwimmen - gerade in Ballungsgebieten gibtes unzählige Sportangebote. Die meisten kosten allerdings aucheiniges an Geld. Geben die Deutschen das auch aus? Die Mehrheit derBefragten geben an, nichts für Sport oder Wellness auszugeben: 41Prozent der Singles und 39 Prozent der Vergebenen. Etwas mehr als einDrittel (37 %) geben bis zu 50 Euro im Monat aus, unabhängig vomBeziehungsstatus.Pärchenerlebnis: Ausflüge, Kino und Kultur32 Prozent der Singles und nur 19 Prozent der in einer BeziehungLebenden geben gar nichts für Tages- oder Wochenendausflüge aus. Biszu 50 Euro berappen ein knappes Drittel (31 %) der Vergebenen. DieSingles liegen mit 23 Prozent wieder dahinter.Und Kino? Für das große Filmerlebnis geben Vergebene ebenfallsmehr Geld aus: 39 Prozent gaben an, bis unter 50 Euro auszugeben. 30Prozent der Singles geben ebenfalls bis zu 50 Euro aus.Auch bei Kultur zeichnen die Nichtausgaben ein klares Bild: 56Prozent der Singles geben gar nichts für Ausstellungen, Museum, Kunstund -veranstaltungen aus, bei den Pärchen sind es 14 Prozent weniger(insgesamt 42 %). Bis zu 50 Euro geben 45 Prozent der Vergebenen und37 Prozent der Singles aus.Musik ist nicht gleich Musik - Konzerte vs. PartysPrinzipiell wird für Partys weniger Geld im Monat ausgegeben alsfür Konzerte, obwohl gerade in den Großstädten der Eintritt fürPartys im zweistelligen Bereich liegt. 78 Prozent der Befragten gabenan, nichts für Partys oder Tanzveranstaltungen auszugeben.Bis zu 50 Euro pro Monat lassen sich ein gutes Drittel der PaareKonzerte jeglicher Art kosten und nur 14 Prozent gaben an, bis zu 50Euro für Partys auszugeben. Das Bild dreht sich bei den Singles: Biszu 50 Euro für Konzerte geben 28 Prozent aus und 19 Prozent fürClubs, Discos und Co.Jüngere geben, wie nicht anders zu erwarten, die Jüngeren mehrGeld aus: 43 %, die monatlich bis zu 50 Euro ausgeben, sind unter 30Jahre alt.Wohin gehen? Das sagen vor allem persönliche EmpfehlungenIn Zeiten, wo Informationen in World Wide Web - speziell SocialNetworks, Bewertungsplattformen und Blogs - durchfluten und Massenauf Nutzer einprasseln, sind persönliche Empfehlungen immer noch diebeliebtesten. 77 Prozent der Befragte greifen auf persönliche Quellenzurück, dagegen nur 36 Prozent auf soziale Netzwerke, die damit Platz7 im Ranking belegen. Die komplette Übersicht:1. Freunde und Bekannte (77 %)2. Hinweise in lokalen Zeitungen oder Magazinen (56 %)3. Internetseiten der Veranstalter (54 %)4. Radio (42 %)5. Plakate (42 %)6. Aushänge (41 %)7. Soziale Netzwerke (36 %)Über die UmfrageForsa hat im Auftrag von Sparwelt.de vom 21. bis 23. Januar 2019eine Umfrage unter 1.1015 deutschsprachigen Personen ab 18 Jahren inPrivathaushalten durchgeführt.Der Pressetext und die Infografik ist bei Quellennennung vonSparwelt.de frei verwendbar.Pressekontakt:SPARWELT GmbHAnne MarschnerManagerin PR & KommunikationWöhlertstraße 12-1310115 BerlinTel.: 030 - 921 064 267E-Mail: presse@sparwelt.deOriginal-Content von: Sparwelt GmbH, übermittelt durch news aktuell