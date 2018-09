Forsa-Umfrage: Verbraucher wollen, dass Zuckerreduktion zu Kalorienreduktion führt

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Das Votum der Verbraucher ist eindeutig: Wird inLebensmitteln Zucker reduziert, sollen auch die Kalorien deutlichrunter. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die dasInstitut Forsa im Auftrag der Wirtschaftlichen Vereinigung Zuckere.V. (WVZ) im Juli 2018 durchgeführt hat. Doch der Produktvergleichzeigt: Häufig liegt die Kalorienreduktion weit unter dem, was dieVerbraucher fordern. Denn "weniger Zucker" heißt eben nicht gleich"weniger Kalorien".Das Institut Forsa hat die Erwartungen der Verbraucherexemplarisch anhand von vier Produkten aus unterschiedlichenLebensmittelkategorien abgefragt. Den Befragten wurden jeweils zweiAusführungen gezeigt: Ein Ausgangsprodukt sowie eine Produktvariante,die entweder als "zuckerreduziert" oder mit dem Hinweis "ohneZuckerzusatz" beworben wurde.Die große Mehrheit ist der Meinung, dass zuckerreduzierte Produkteund Produkte ohne Zuckerzusatz auch deutlich weniger Kalorien habensollten als die jeweiligen Ausgangsprodukte. Dafür haben sich - jenach Beispiel - bis zu 90 Prozent der Befragten ausgesprochen. Bis zuzwei Drittel der Befragten gaben zudem an, dass die Kalorienreduktionbei den zuckerreduzierten Produkten bzw. denen ohne Zuckerzusatzmindestens 30 Prozent betragen sollte.Tatsächlich liegen viele der mit dem Hinweis "zuckerreduziert"oder "ohne Zuckerzusatz" beworbenen Produkte und auch dieProduktionsbemühungen bei Eigenmarken der Handelsketten weit unterden Erwartungen der Verbraucher. Denn "weniger Zucker" heißt nichtgleich "weniger Kalorien". Wer Zucker in festen Lebensmittelnreduziert, muss ihn durch andere Zutaten ersetzen. Daher habenzuckerreduzierte Produkte in vielen Fällen ähnlich viele Kalorien wiesolche mit vollem Zuckergehalt. Das bestätigen auch immer mehrHersteller, indem sie entsprechende Hinweise auf den Produktenanbringen."Die Umfrage ergibt ein klares Votum: Wenn der Zuckergehalt einesProduktes reduziert wird, muss auch der Kaloriengehalt deutlichreduziert werden. Das erwarten die Verbraucher", kommentiert GünterTissen, Hauptgeschäftsführer der WVZ. "Geht es um Übergewicht, sinddie Kalorien entscheidend und nicht einzelne Nährstoffe. Wer mehrKalorien aufnimmt, als er verbraucht, nimmt zu", betont Tissen."Wir sollten nicht über einzelne Zutaten debattieren undScheinlösungen präsentieren, die gegen Übergewicht nichtweiterhelfen. Wir müssen die Kalorienreduktion zur Maßeinheit fürReduktionsstrategien machen."Pressekontakt:Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.Friedrichstraße 6910117 BerlinTel.: +49 30 206 18 95 -11wvz-vdz@zuckerverbaende.deOriginal-Content von: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, übermittelt durch news aktuell