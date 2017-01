Forsa-Umfrage: Manuel Neuer ist der Liebling der Frauen

München (ots) - Manuel Neuer (30) ist der Lieblings-Fußballprofider deutschen Frauen. Das zeigt eine exklusive Forsa-Umfrage desMagazins FRAU IM SPIEGEL, in deren Rahmen 1001 Frauen in Deutschlandbefragt wurden: Wer ist Ihr liebster Fußballspieler? Manuel Neuernennen insgesamt 25 Prozent. Damit hängt der Nationaltorwart seineKollegen locker ab. "Ich freue mich über jedes positive Fan-Votum, sonatürlich über das Umfrageergebnis von FRAU IM SPIEGEL. Denn die Fansund ihre Meinung liegen mir sehr am Herzen", erklärt Manuel Neuergegenüber der Zeitschrift. Der 30-Jährige hat gerade einen guten Lauf- Umzug in sein Traumhaus am Tegernsee, Auszeichnung als Welttorhüterdes Jahres - und es wird wohl ernst mit seiner großen Liebe NinaWeiss (23). Gemeinsame Auftritte des Paares sind selten.Platz zwei der Umfrage belegt mit 14 Prozent Thomas Müller (27),der sich mit Nachwuchs noch Zeit lassen will. Ehefrau Lisa (27) istDressurreiterin - und Müller züchtet begeistert Pferde. "Es passteinfach alles", sagt Thomas Müller über seine Ehe. Sportlich passt esdagegen für ihn weniger: Nur ein Tor und fünf Vorlagen weist dieStatistik des Offensivspielers vom FC Bayern München nach 13Einsätzen in der Bundesliga auf. Der 27-Jährige ist für seinelockeren Sprüche bekannt - auch jetzt sagt er: "MeinSelbstbewusstsein ist nicht angeknackst."Die Bronzemedaille des Rankings geht an Jérôme Boateng (achtProzent). Der 28-Jährige musste sich einer Schulter-Operationunterziehen und fällt bis März aus. Damit nicht genug: DerInnenverteidiger des FC Bayern hatte auch noch Ärger vor Gericht. EinMakler will 300 000 Euro Provision für sein Haus in Grünwald beiMünchen. Der Richter schlug einen Vergleich über 185 000 Euro vor.Vor allem bei den jüngeren Befragten kommt der Nationalspieler, Vatervon Zwillingsmädchen, gut an - vielleicht auch wegen seines Faiblesfür junge Mode: Boateng besitzt etwa 700 Paar Sneakers.Auf den weiteren Rängen folgen Mats Hummels (28) mit siebenProzent, Mario Götze (24) mit fünf Prozent, Mesut Özil (28) und SamiKhedira (29) mit jeweils drei Prozent sowie Toni Kroos (27), MarioGomez (31) und Julian Draxler (23) mit jeweils zwei Prozent. (An 100% fehlende Angaben = "weiß nicht" / "keine davon".)Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: ulrike.reisch@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuell