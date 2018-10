Forsa-Umfrage: Grüne in Berlin stärkste Kraft

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen sind laut einer Forsa-Umfrage in Berlin derzeit stärkste Kraft, wenn schon jetzt Abgeordnetenhauswahl wäre. Die Öko-Partei kommt laut der Erhebung für die "Berliner Zeitung" in der Hauptstadt derzeit auf 22 Prozent und erreicht damit satte vier Prozent mehr als bei der letzten Umfrage vor knapp vier Wochen. Die Linke, die bei der letzten Umfrage in Berlin vorne war, verliert dagegen drei Punkte und kommt auf 19 Prozent.

Die CDU mit 16 und die SPD mit 15 Prozent liegen deutlich dahinter, die AfD kommt auf 13 und die FDP auf acht Prozent. Interessantes Detail: Bei Bundestagswahlen würden noch mehr Berliner die Grünen wählen: 26 Prozent. Die SPD dagegen wäre deutlich schwächer als bei einer Abgeordnetenhauswahl und käme in der Bundeshauptstadt nur noch auf 12 Prozent.

