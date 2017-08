Forsa-Umfrage: Friendsurance präsentiert die Top 10 der Geldspritzen

Berlin (ots) - Fast jeder Vierte freut sich über Geldgeschenke- Kaum Geldregen durch Erbschaften- Ostdeutsche finden sechs Mal häufiger Geld als Westdeutsche- Männer gewinnen häufiger bei Glücksspielen als Frauen- Geringverdiener versäumen bei Versicherungen Geld zu sparenZwei Drittel aller Deutschen (65%) konnten sich in den vergangenen12 Monaten über Extra-Einnahmen für die Haushaltskasse freuen. Dasergab eine aktuelle, repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag desunabhängigen Versicherungsmaklers www.friendsurance.de. Am häufigstennennen die Befragten dabei Steuerrückzahlungen (29%).Haben Sie in den letzten 12 Monaten auf einem der folgenden Wegeeinen Geldbetrag von mind. 10 EUR bekommen?1. Steuerrückzahlung 29%2. Rückerstattung Strom- bzw. Gasanbieter 23%3. Geldgeschenk 22%4. Nebenkostenrückerstattung 16%5. Bonus vom Arbeitgeber 14%6. Bonusprogramm einer Versicherungen 10%7. Geld gewonnen 7%8. Erstattung für Flug-/Bahnverspätung 5%9. Geld geerbt 2%10. Geld gefunden 2%GELDGESCHENKE OHNE ALTERSGRENZEPlatz 2 und 3 belegen Rückerstattungen von Strom- bzw.Gasanbietern (23%) und Geldgeschenke (22%). Letztere rangierenbesonders bei jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren weit oben(44%). Bemerkenswert ist, dass auch Ältere Geldgeschenke bekommen: Sogab bei den 30- bis 44-Jährigen jeder Dritte (30%) an, in den letztenMonaten Geld geschenkt bekommen zu haben. Bei den 45- bis 59-Jährigenjeder Fünfte (19%). Und selbst bei den über 60-Jährigen noch knappjeder Zehnte (8%). Dabei sind Geldgeschenke im Westen (23%) deutlichpopulärer als im Osten (17%). Die meisten Geldgeschenke bekommen dieNordrhein-Westfalen (27%), die wenigsten die Saarländer (10%).Geldgeschenke nach Bundesländern:1. Nordrhein-Westfalen 27%2. Hessen 26%3. Bayern 25%4. Niedersachsen und Baden-Württemberg 24%5. Rheinland-Pfalz 21%6. Mecklenburg-Vorpommern 20%7. Bremen und Sachsen-Anhalt 19%8. Thüringen 18%9. Sachsen 15%10. Hamburg 14%11. Berlin und Brandenburg 13%12. Schleswig-Holstein 12%13. Saarland 10%BEREITS JEDER ZEHNTE SICHERT SICH BONUSZAHLUNGEN BEIVERSICHERUNGENAuch Bonuszahlungen vom Arbeitgeber bescheren häufig einenGeldsegen: Jeder fünfte Befragte (20%) zwischen 18 und 59 Jahren hatin den vergangenen 12 Monaten einen Bonus bekommen. Gleich dahinterrangieren Auszahlungen im Rahmen von Bonusprogrammen vonVersicherungen und Krankenkassen mit 10%. Besonders hoch ist dieseZahl bei den Besserverdienern mit einem Haushaltsnettoeinkommen vonüber 3.000 EUR (14%), besonders niedrig bei Befragten mit einemEinkommen unter 1.500 EUR (6%). "Noch viel zu viele Versichertelassen sich die Chance entgehen, Geld bei Versicherungenzurückzubekommen. Das gilt insbesondere für diejenigen, die keinhohes Einkommen haben und es sich nicht leisten können, sich Gelddurch die Lappen gehen zu lassen", warnt Tim Kunde, Geschäftsführervon Friendsurance. In einigen wenigen Versicherungsbereichen gibt esbereits Bonusprogramme, die umsichtiges Verhalten mit Prämienhonorieren. Seit 2010 bietet Friendsurance erstmals auch einenSchadensfrei-Bonus, der Schadensfreiheit mit jährlichenBeitragsrückzahlungen belohnt.DEUTSCHLAND, LAND DER ERBEN?Über 30 Millionen Deutsche spielen Lotteriespiele, doch grade mal7% der Befragten geben an, einen Geldbetrag von mehr als 10 EURgewonnen zu haben. Dabei gewinnen Männer mit 8% fast doppelt sohäufig im Glücksspiel wie Frauen mit 5%. Überraschend: Auch eineErbschaft ist hierzulande äußerst selten. Lediglich 2% allerDeutschen kommen übers Erben zu Geld. Ebenso selten sind Geldfunde:Gerade mal 2% der Deutschen haben in den letzten 12 Monaten Bargeldgefunden. Besonders "findig" ist man im Osten mit 6% gegenüber 1% imWesten.Infografiken zum Download:https://www.friendsurance.de/downloadbereichPressekontakt:Pressebüro FriendsuranceEva GenzmerMehringdamm 3410961 BerlinTel.: +49 (0) 30 3440998 30Mail: presse@friendsurance.deOriginal-Content von: Friendsurance, übermittelt durch news aktuell