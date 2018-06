Forsa-Umfrage: Erdgas und Erneuerbare für Mehrheit der Deutschen das Energiewende-Duo / Deutsche setzen auch bei der zukünftigen Energieversorgung auf Erdgas (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -Die Mehrheit der Deutschen betrachtet Erdgas als die besteErgänzung zu den erneuerbaren Energien. Das ist ein Ergebnis derrepräsentativen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstitutsforsa im Auftrag von Zukunft ERDGAS. "Die heute veröffentlichteUmfrage belegt, dass Erdgas als kostengünstiger, zuverlässiger undumweltschonender Energieträger nach Ansicht der Bürgerinnen undBürger auch zukünftig eine tragende Säule der Energieversorgung seinwird", so Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft ERDGAS.Über die Hälfte der Befragten (54 Prozent) betrachtet Erdgas alsden besten Partner von Sonnen- und Windenergie. Erst mit großemAbstand folgen Holz (22 Prozent), Öl (20 Prozent), Kernenergie (17Prozent) sowie Kohle (14 Prozent). Dass Erdgas für die Mehrheit derBürger das Fundament der Energiewende ist, spiegelt sich auch in dervon 52 Prozent der Befragten als steigend eingeschätzten Nachfrage.Nur 19 Prozent glauben, dass der Bedarf an Erdgas künftig sinkenwird.Die Bezahlbarkeit der Energieversorgung ist für zwei von dreiBürgern (67 Prozent) ein entscheidendes Kriterium. "Die Energiewendemuss bezahlbar bleiben und sich an die sozialen Realitäten derBevölkerung anpassen, das zeigt die Umfrage deutlich. Das ist einklarer Auftrag an die Bundesregierung, den Umbau des Energiesystemsso kostengünstig wie möglich zu gestalten", betont Kehler. Erdgas istbezahlbar - und das schon jahrelang. 2017 sind die Gaspreisegegenüber dem Vorjahr sogar um rund 5 Prozent gesunken. Im gleichenZeitraum legten die Strompreise laut Statistischem Bundesamt um 2,4Prozent zu und belegen im europäischen Vergleich mittlerweile denSpitzenplatz.Zunehmend skeptisch zeigen sich die Bundesbürger gegenüber demderzeitigen Kurs der Energiewende. "Die Umfrage ist ein deutlichesWarnsignal: Fast zwei Drittel der Deutschen rechnen mitKomplikationen bei der Umsetzung der Energiewende. Umso wichtiger istes, einen zuverlässigen Energieträger als Partner einzubeziehen. OhneGas geht es nicht - weder heute, noch morgen. An der Seite dererneuerbaren Energien stellt die Erdgasinfrastruktur das Rückgrat derEnergiewende dar. Was fehlt, ist ein schlüssiges Konzept seitens derPolitik, um dieses Generationenprojekt schnellstmöglich zum Gelingenzu bringen", so Kehler abschließend.Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa befragte in derrepräsentativen Studie vom 7. bis 9. Mai 2018 1.001 Bürgerinnen undBürger ab 18 Jahren.Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßPressesprecherinT +49 30 460601563presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell