Forsa-Umfrage zu Elektromobilität und Ökostrom: Wo die Deutschen irren, wo sie richtig liegen und was sie wollen (FOTO)

Hamburg (ots) -Hat ein mit dem heutigen deutschen Strommix geladenes E-Auto einebessere Öko-Bilanz als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor? Brauchenwir einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien? Und welcheVoraussetzungen muss die Politik für wirkungsvollere Elektromobilitätschaffen? Das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg ließ nachfragenund deckt Irrtümer, Wahrheiten und Notwendigkeiten auf.Die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel hat sich zumZiel gesetzt, dass bis 2030 sechs Millionen Elektroautos aufDeutschlands Straßen unterwegs sind. Das Programm der Grünen siehtsogar vor, ab 2030 nur noch abgasfreie Neuwagen zuzulassen, undKanzlerkandidat Martin Schulz (SPD) fordert eine EU-Quote fürElektroautos. Bei vielen Meinungsverschiedenheiten zur Umsetzungverfolgen alle politischen Lager das Ziel, Autos mitVerbrennungsmotoren schrittweise abzuschaffen, um Treibhausemissionenzu verringern. Doch wie viele Emissionen erzeugen Elektrofahrzeugetatsächlich im Vergleich zu Verbrennungsmotoren? Wie schätzenBundesbürger dies ein? Was sollte die Politik tun? AktuelleErgebnisse liefert eine repräsentative Forsa-Studie im Auftrag desCluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) zum ThemaElektromobilität und erneuerbare Energien.Falsch: Heutige E-Autos haben immer eine bessere CO2-Bilanz alsVerbrennungsfahrzeugeJeder dritte Bundesbürger glaubt, dass Elektroautos, die mit demderzeitigen Strommix aus rund einem Drittel Strom aus erneuerbarenEnergien und zwei Drittel Strom aus konventionellen Gas- undKohlekraftwerken betrieben werden, bessere Treibhausemissionenaufweisen als Autos mit Benzin- oder Dieselmotor. Das stimmt zwarbezogen auf den CO2-Ausstoß in Gramm pro Kilometer, wenn nur der fürdas Fahren benutzte Strom mit dem Spritverbrauch verglichen wird.Bezieht man allerdings die CO2-Bilanz der Herstellung für denAkku-Speicher mit ein, steht das Elektrofahrzeug weniger gut da. EineUntersuchung im Auftrag der staatlichen Schwedischen Energieagenturergab kürzlich, dass mit dem heutigen Stand der Technik bei derAkkuproduktion zwischen 3,7 und 20 Tonnen CO2 entstehen. Dasbedeutet, dass ein in Deutschland mit konventionellem Strom geladenesE-Auto in der Gesamt-CO2-Bilanz schlechter abschneidet als einvergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Nur mit 100 ProzentÖkostrom betankt, erreicht ein E-Auto, abhängig von Fahrzeugtyp undBatteriegröße, laut der schwedischen Studie nach etwa drei bis achtJahren eine bessere CO2-Bilanz.Richtig: Schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien notwendig"85 Prozent der Befragten meinen, der Ausbau erneuerbarer Energienmüsste noch beschleunigt werden, um zu erreichen, dass alle dergeplanten sechs Millionen Elektroautos mit Ökostrom fahren können.Diese Ansicht deckt sich mit unserer Wahrnehmung, dass dieSektorenkopplung zwischen Strom- und Mobilitätssektor ökologisch nurSinn ergibt, wenn ausreichend grüner Strom verfügbar ist", sagt JanRispens, Geschäftsführer vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg.Wichtig: Voraussetzungen für mehr ElektromobilitätDem schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien misst die Mehrheitder Befragten außerdem eine weitere wichtige Funktion zu: 70 Prozentsehen darin eine Grundvoraussetzung für die vermehrte Verbreitung vonElektroautos. "Diese Aussage zeigt sehr deutlich, dass es hierzulandeein hohes Bewusstsein für das Thema Energiewende im Zusammenhang mitElektromobilität gibt", kommentiert Jan Rispens. "StaatlicheFörderung oder kostenloser Strombezug spielen als Kaufanreiz hingegeneine geringere Rolle."Darüber hinaus hält die Mehrheit der Befragten eine gut ausgebauteLadeinfrastruktur (90 Prozent), eine Reichweite von Elektroautos vonmindestens 500km (83 Prozent) sowie keinen oder nur einen geringenPreisunterschied zu Autos mit herkömmlichem Antrieb (80 Prozent) fürzentrale Bedingungen für den Erfolg von Elektromobilität.Nach eigenen Angaben bezieht bereits etwa ein Drittel derBefragten im Haushalt Ökostrom, zwei Drittel beziehen konventionellenStrom. "Jeder Haushalt kann auch heute schon Ökostrom nutzen, umseine Klimabilanz zu verbessern. Und viele Haushalte tun dies heutebereits. Aber jeder, der in den kommenden Jahren sein Elektrofahrzeugzu Hause laden will, sollte für seine Klimabilanz vorher unbedingtauf Ökostrom umsteigen", so Jan Rispens weiter.Über das EEHH-ClusterSeit der Gründung 2011 haben sich über 190 Mitgliedsunternehmenund -institutionen aus der Metropolregion Hamburg im ClusterErneuerbare Energien Hamburg (EEHH-Cluster) zusammengeschlossen. Zielist es, in diesem Netzwerk die Kompetenzen der Unternehmen,Forschungseinrichtungen und Institutionen zu bündeln und dieZusammenarbeit im Bereich der Ernereubaren Energien zu stärken und zufördern. Ein Schwerpunkt des EEHH-Clusters bildet die Windenergie anLand und See. 