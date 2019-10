Forsa-Umfrage: Dieses Haustier besitzen Deutsche mit höherem Einkommen (FOTO)

Berlin (ots) -In jedem zweiten Haushalt in Deutschland (49%) maunzt, bellt oder zwitschert esin heimischen Wohnzimmern. Doch welches Haustier ist des Deutschen Liebling:Hund oder Katze? Und wieviel geben Tierbesitzer monatlich für ihre tierischenMitbewohner aus? Das hat eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucher-und Ratgeberportals Sparwelt.de untersucht.- Beliebtestes Haustier ist die Katze (25 %)- Die meisten Haustierbesitzer (28 %) geben zwischen ca. 20 und 40Euro im Monat aus- Wichtigster Faktor beim Futter ist die Qualität der ZutatenDer Fisch folgt der Katz und dem HundIn jedem vierten Haushalt in Deutschland gibt es eine oder mehrere Katzen, womitder Stubentiger das beliebteste Tier der Deutschen ist. Dicht gefolgt vom Hund,der in jedem fünften Haushalt wohnt. Mit großem Abstand folgt ein geschuppterZeitgenosse: Der Fisch schwimmt in 8 Prozent der deutschen Haushalte. Danachfolgen Nagetiere (5 %), Vögel (4 %), Reptilien (2 %), Insekten und Amphibien(jeweils 1 %).Auffallend ist, dass innerhalb der Befragten mit einem Nettoeinkommen unter1.500 Euro ein Viertel angeben, mindestens einen Hund besitzen, jedoch nur einFünftel eine Katze. Jedoch sind 27 Prozent der Haustierbesitzer mit einemNettoeinkommen über 1.500 Euro bis 3.000 Katzenhalter, jedoch nur 18 Prozenthaben einen (oder mehrere) Hunde.Die meisten Deutschen zahlen im Schnitt 20 bis 40 Euro monatlich für ihr(e)Tier(e)Futter, Tierarzt, Steuer, Pflege und Co.: Mehr als ein Viertel derHaustierbesitzer (28%) kostet die tierische Liebe monatlich zwischen ca. 20 und40 Euro. Ein Fünftel bezahlt jeweils bis unter 20 Euro (19 %) und zwischen ca.40 bis 60 Euro (21 %). Jeder zehnte Haustierbesitzer bezahlt monatlich zwischenca. 60 und 80 Euro (11 %) und 7 Prozent geben im Monat zwischen ca. 80 und 100Euro aus. Fast jeder zehnte deutsche Tierbesitzer bezahlt mehr als 100 Euro, 4Prozent sogar mehr als 150 Euro.Frauen geben im Schnitt etwas mehr für ihre Haustiere aus als Männer. Von denweiblichen Haustierbesitzerinnen geben ein Fünftel (19 %) an, mehr als 80 Euroim Monat ausgeben. Bei den Männern sind es nur 12 Prozent, die diesen Betragmonatlich in ihr Haustier investieren. Zudem achten 22 Prozent der männlichenHaustierbesitzer darauf, möglichst günstiges Futter zu kaufen, jedoch nur 16Prozent der weiblichen Tierbesitzer.Futter: Haustierbesitzer achten auf Qualität der ZutatenAllesfresser, Gourmet oder Markenliebling: Was auch immer der tierische Bewohnerzu sich nimmt, wird an den Vorlieben des Besitzers festgemacht. Außer natürlich,das Tier sucht sich seine Nahrung im Freien selber. Ein Faktor, der bei fast derHälfte aller Herrchen und Frauchen eine Rolle spielt, sind die Inhaltsstoffe: 44Prozent der Haustierbesitzer geben an, genauso auf die Qualität der Zutaten zuachten, wie bei den eigenen Lebensmitteln. Jeder Zehnte (11 %) kauftSpezialnahrung für erkrankte Tiere und 7 Prozent kaufen für ihre Tierevorwiegend Biofutter.Tierbesitzer kaufen Futter auf Vorrat und onlineDoch nicht nur die Inhaltsstoffe spielen eine Rolle, sondern auch der Preis unddie Bekanntheit: Ein Fünftel (19 %) der Haustierbesitzer in Deutschland gibt an,möglichst günstiges Futter zu kaufen. 7 Prozent legen Wert auf die Bekanntheitder Marke.42 Prozent der Haustierbesitzer shoppt direkt größere Futtervorräte und jederFünfte (21 %) kauft es heutzutage online - vor allem die Besitzer ab 60 Jahrenaufwärts shoppen das Futter häufig online (24 %).Über die Umfrage: Forsa hat im Auftrag von Sparwelt.de vom 8. bis 12. Oktober2019 eine Umfrage unter 1.103 Befragten ab 14 Jahren, davon 546 mit mindestenseinem Haustier im Haushalt, durchgeführt. Der Pressetext sowie die Infografiksind bei Quellen-Nennung von Sparwelt.de frei verwendbar.Pressekontakt:SPARWELT GmbHJana GilfertWöhlertstr. 12-1310115 BerlinTel.:030/921064268E-Mail: presse@sparwelt.deOriginal-Content von: Sparwelt.de, übermittelt durch news aktuell