Forsa-Studie 'Führungsbarometer': Zwei von fünf Managern der mittleren Führungsebene blockieren Veränderungsprojekte bei geringem Engagementlevel im Unternehmen (FOTO)

Köln (ots) -Zwei Drittel (66 Prozent) der Führungskräfte im mittlerenManagement treiben Veränderungsprozesse selbst oder unterstützen sie.22 Prozent dagegen treten als Skeptiker auf, zwölf Prozent sogar alsBremser. Bei niedrigem Engagement von Führungskräften undMitarbeitern steigt diese Quote deutlich: 41 Prozent derMittelmanager ziehen im 'Change' nicht an einem Strang mit dessenFörderern. Neben dem Wollen ist vor allem das Können derMittelmanager oft ein Hinderungsgrund für erfolgreiche Veränderung.Das ist das Ergebnis der Untersuchung "Führungsbarometer" desMeinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Change-BeratungPenning Consulting.- Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Mittelmanager arbeiteteigeninitiativ an der kontinuierlichen Verbesserung ihresBereichs- Die Mehrheit der Unternehmen (84 Prozent) setzt Veränderungenproaktiv um, bevor Leidensdruck entsteht - bei niedrigemEngagement sinkt diese Zahl jedoch auf 55 Prozent- Mittelmanager füllen ihre Funktionen, wie beispielsweise in denBereichen Führung und Strategie, bei niedrigem Engagementdeutlich schlechter ausDurchschnittlich übernehmen 31 Prozent der Führungskräfte dieRolle als Treiber und Initiatoren in Change-Projekten, bei hohemEngagement sind dies sogar 43 Prozent. Bei niedrigem Engagement fälltdiese Zahl auf ein Viertel der Manager in der mittleren Ebene."Es ist grundsätzlich eine gute und erwartbare Quote, wenn fastein Drittel der Mittelmanager als Treiber von Change-Projektenwirken", sagt Stephan Penning, Geschäftsführer und Studienleiter beiPenning Consulting. "Ein weiteres Drittel tritt als Mitläufer auf -also als Manager, die den Prozess ohne ausgeprägte Eigeninitiativeaber dennoch wohlwollend begleiten. Und ein Drittel lehnt dieVeränderung ab oder steht ihr zumindest skeptisch gegenüber. Das istder Durchschnitt über alle untersuchten Unternehmen. Mit Sorge müssenjedoch Unternehmen mit einem niedrigen Engagement-Faktor betrachten,in welchem Maße bei ihnen Skeptiker und Widerständler auf beinahe dieHälfte des mittleren Managements anwachsen."In nur 39 Prozent der Unternehmen füllen Mittelmanager ihreChange-Manager-Funktion in hohem Maße ausNeben der Haltung der Führungskräfte zu Veränderungsprozessen istfür die Veränderungsfähigkeit von Unternehmen vor allem das täglicheHandeln ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter entscheidend. Doch nurin 39 Prozent der befragten Unternehmen füllen die Mittelmanager ihreChange-Manager-Funktion in hohem Maße aus - in denen mit niedrigemEngagement sind es sogar nur sieben Prozent. Ähnlich sieht es bei derStrategieentwicklungsfunktion aus. Diese erfüllen 42 Prozent derFührungskräfte in hohem Maße."Hier sehen wir Nachholbedarf. In Zeiten, in denen Unternehmenschnell auf neue Anforderungen reagieren und sich anpassen müssen,braucht es Führungskräfte, die ihren Bereich entsprechend ständig neuausrichten und gestalten können. Dazu braucht es nebenChange-Kompetenzen ein gutes Verständnis für Strategieentwicklung -genau die Funktionen, die laut unserer Studie bisher am wenigstendurch die Mittelmanager übernommen werden. Immerhin: Bei Unternehmenmit hohem Engagement werden die verschiedenen Funktionen zu weitausgrößeren Anteilen ausreichend erfüllt."Zur Ermittlung des Engagements haben Penning Consulting und Forsaelf Kulturfaktoren definiert und abgefragt. Der Unterschied, geradebei erfolgskritischen Fragen zum Umgang mit Veränderungen, istsignifikant. So zeigten 82 Prozent der Mittelmanager in Unternehmenmit hohem Engagement eine Stärke darin, ihren eigenen Bereich durchkontinuierliche Anpassungen und Veränderungsbereitschaft zuoptimieren. In Unternehmen mit niedrigem Engagement sind das nur 38Prozent.Wollen ist eine notwendige, aber erst Können eine hinreichendeBedingungStephan Penning sagt: "In unserer Beratungspraxis sehen wir, dasses nicht immer nur um den Willen zu Veränderungen geht, sondern sehrhäufig auch um das Können. Zu wenig Führungszeit sowie mangelndeEinbindung in Strategie- und Entscheidungsprozesse führen dazu, dassFührungskräfte weder die nötige Achtsamkeit noch die Kompetenzenhaben, um Veränderungen frühzeitig anzustoßen und den Umgang mitAmbidextrie - also der Gleichzeitigkeit von Alltags- undProjektgeschäft - effektiv zu managen."Zwar haben 61 Prozent der Mittelmanager die Gestaltungs- undEntscheidungskompetenzen, Veränderungen in ihrem Bereich auf Basisihres Budgets zu initiieren. Doch nur rund die Hälfte (54 Prozent)nutzt dies, um eigeninitiativ den eigenen Bereich durch kleineVeränderungen und Experimente weiterzuentwickeln. Dies mag zum einendaran liegen, dass die Mittelmanager nur 14 Prozent ihrer Zeit fürstrategische Managementaufgaben nutzen und zum anderen, dass dieBeschäftigung mit Strategieentwicklung, welche die Richtung für einesolche Weiterentwicklung weisen würde, primär beim Top-Managementverbleibt (76 Prozent).Konsequenzen für eine höhere Veränderungsfähigkeit"Ansätze, die Veränderungsfähigkeit eines Unternehmens zusteigern, müssen komplementär angegangen werden. Einerseits müssenStrukturen geschaffen werden, die Entscheidungen dorthin verlagern,wo die meiste Kompetenz vorhanden ist. Gleichzeitig sollteAchtsamkeit und Austausch zu ersten unternehmensinternen und-externen Veränderungssignalen ermöglicht werden. Es gilt kulturelleMerkmale zu fördern, die das Engagement im Unternehmen und damit auchdie Eigeninitiative und die Bereitschaft, selbst neue Lösungenauszuprobieren, steigern", fasst Penning die Konsequenzen derStudienergebnisse zusammen.Über die Studie:wirForsa hat im Auftrag von Penning Consulting 90 HR-Chefsbefragt. Jeweils zu einem Drittel in Unternehmen zwischen 400 und 500Mitarbeitern, zwischen 501 und 1.000 Mitarbeitern und mit mehr als1.001 Mitarbeitern. Um so einen repräsentativen Querschnitt durchverschiedene Unternehmensgrößen und -formen in Deutschland zuerhalten.