Forsa-Studie 'Führungsbarometer': Deutsche Führungskräfte verwenden nur eine Stunde pro Woche zur individuellen Förderung ihrer Mitarbeiter (FOTO)

Köln (ots) -Durchschnittlich eine Stunde pro Woche (bei 40 StundenArbeitszeit) verbringt ein Manager der mittleren Ebene mitindividueller Entwicklung und Konfliktmanagement der Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter. Nicht verwunderlich, denn viele deutscheFührungskräfte 'führen' nicht oder zu wenig. Gerade einmal in einemFünftel der Gesamtzeitspanne der Tätigkeiten findet Führung statt.Den größten Teil ihrer Zeit investieren Mittelmanager in operativeManagementaufgaben (31 Prozent ihrer Arbeitszeit) sowie Fach- undSachaufgaben (24 Prozent), anstatt in Führung (21 Prozent), Strategie(15 Prozent) und Zeit zur ungebundenen Selbstreflexion (10 Prozent).Das ist das Ergebnis der Untersuchung "Führungsbarometer" desMeinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Change-BeratungPenning Consulting.- 37 Prozent halten es für eine Stärke ihrer Führungskräfte, dasindividuelle Lernverhalten der Mitarbeiter zu erkennen- Den größten Teil ihrer Führungszeit nutzen Mittelmanager fürAufgabenkoordination (24 Prozent), Meetings und Zielmanagement (je 18Prozent)- Findet Befähigung unmittelbar während der täglichenArbeitsabläufe statt, ist dies nicht nur effektiver, sondern spartauch Zeit"Deutsche Mittelmanager versuchen sich bis heute immer noch daran,der bessere Fachexperte und Problemlöser zu sein als ihreMitarbeiter", sagt Stephan Penning, Geschäftsführer von PenningConsulting und Studienleiter. "Dabei wird durch die permanenteMöglichkeit, Wissen digital abzurufen und Wissenslücken somitinnerhalb kürzester Zeit zu schließen, Know-how und Expertentum immermehr zu einem Commodity. Abgesehen davon, dass die Manager sich indieser skizzierten Positionierung selbst schaden: Deutlichproblematischer ist es für das gesamte Unternehmen."Nur 37 Prozent der befragten Unternehmen halten es für eine Stärkeihres mittleren Managements, das individuelle Lernverhalten ihrerMitarbeiter zu erkennen und zu berücksichtigen. 41 Prozent habenangegeben, die Führungskräfte erkennen und nutzen die individuellenMotivationsbedürfnisse der Mitarbeiter. Und nur 43 Prozent lassensich zu der Aussage hinreißen, dass ihre Manager stark darin seien,die individuellen Potenziale ihrer Mitarbeiter zu entwickeln.Trotzdem: 83 Prozent geben an, dass es in ihrem Unternehmen eineVertrauensbeziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern gebe.Zu viel Harmonie zwischen Führungskräften und Mitarbeitern führtzu träger Organisation"Es ist nur zu hoffen, dass dies nicht vielmehr einNicht-Angriffspakt ist", sagt Stephan Penning. "Tust du mir nichts,tu ich dir nichts. Denn Coaching und individuelle Entwicklung eigenensich häufig viel weniger dazu, Harmonie zu produzieren. Schließlichgeht es darum, gemeinsam besser zu werden. Wird das erst gar nichtversucht, drohen Organisationen in eine harmonisch bedingte Trägeabzurutschen. Das bedeutet häufig Stillstand in SachenUnternehmensentwicklung und Innovation. Führung heißt aber nicht nurAkzeptanz zu finden. Sondern eben auch unangenehme Dinge ansprechenund entscheiden zu müssen. Wer Führungskraft wird, bewirbt sich nichtum einen Beliebtheitspreis."Führen Manager dann, verbrauchen Sie den größten Teil ihrer Zeitfür die Koordination und Priorisierung von Aufgaben (24 Prozent),gefolgt von Meetings (18 Prozent), Zielmanagement (18 Prozent) undPersonalplanung (14 Prozent). Für individuelles Coaching sowieKonfliktmanagement bleiben jeweils 13 Prozent der Führungszeit.Hochgerechnet auf eine 40-Stunden-Woche bedeutet das: EineFührungskraft verbringt gerade einmal eine einzige Stunde in derWoche mit der individuellen Führung ihrer Mitarbeiter. StephanPenning sagt: "Und zwar all ihrer Mitarbeiter, nicht jedesEinzelnen." Legt man eine 60-Stunden-Woche zugrunde, sind es immerhin1,5 Stunden. "Geht man davon aus, dass ein mittlerer Manager auch nurzehn Menschen führt, sind das sechs Minuten pro Person. Es istunerklärlich, wie hier persönliche Entwicklung stattfinden soll."Die einfache Neuverteilung von Zeit reicht als Lösungsansatz nichtaus"Die Lösung des Problems ist vielschichtig", sagt Stephan Penning."Zunächst einmal ist das Selbstverständnis der Mittelmanagerentscheidend, nicht nur als Führungskraft tituliert zu werden,sondern im Wortsinne auch führen zu wollen. Im zweiten Schritt stehtdas Können: Welche Führungskompetenzen haben die entsprechendenManger bereits erworben? Sind Wollen und Können vorhanden, muss Zeitumdisponiert werden: Weg von operativer Arbeit und Fach- undSachaufgaben hin zu Führungszeit. Und das wiederum fokussiert aufindividuelle Befähigung. Diese kann und sollte übrigens durchauswährend der operativen Arbeitszeit der Mitarbeiter stattfinden.'Individuelle Befähigung' muss nicht immer heißen 'individuellerTermin'. Über die Studie:
Forsa hat im Auftrag von Penning Consulting 90 HR-Chefs befragt.
Jeweils zu einem Drittel in Unternehmen zwischen 400 und 500
Mitarbeitern, zwischen 501 und 1.000 Mitarbeitern und mit mehr als
1.001 Mitarbeitern. Um so einen repräsentativen Querschnitt durch
verschiedene Unternehmensgrößen und -formen in Deutschland zu
erhalten.