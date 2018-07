Forrester übernimmt FeedbackNow

Akquisition stärkt Forresters Kapazitäten fürEchtzeit-KundenerfahrungCambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Forrester gab heutebekannt, dass es FeedbackNow übernommen habe, einen Hersteller vonphysischen Schaltflächen und Kontrollsoftware, die von Unternehmeneingesetzt werden, um die Kundenerfahrung (customer experience/CX) zumessen, zu analysieren und zu verbessern. Die Akquisition vonFeedbackNow ist Teil des Plans von Forrester zum Aufbau einer CXCloud in Echtzeit, die ein Eingabespektrum umfasst, durch dasUnternehmen die Kundenerfahrung in Echtzeit überwachen und verbessernkönnen. Die CX Cloud wird folgende Leistungen beinhalten:1. Mehr als 200.000 Eingaben pro Tag über die physischen Geräte vonFeedbackNow2. Durch Antippen abgegebene Rückmeldungen aus derKonsumenten-Feedback-Plattform von Forrester, die auf iOS undAndroid eingesetzt wird3. Eingaben über die Spezialsoftware zur Erfahrungsmessung, dieForrester auf Websites von Unternehmen und in mobilen Anwendungeneinsetzen wird4. Unternehmensdaten von operativen Kontaktpunkten, z. B. vonCallcentern5. Feedback-Daten, die aus sozialen Medien erhoben werden6. Daten aus dem Customer Experience Index von ForresterIm Zeitalter des Kunden müssen Unternehmen kontinuierlich dieKundenerfahrung kontrollieren und verbessern oder sie riskieren, ihreKlientel abzuweisen oder sogar zu kränken. Lange Schlangen an derKasse eines Einzelhandelsgeschäfts oder schlechter Service bei einemAnbieter von Finanzdienstleistungen werden nicht mehr toleriert - dieEchtzeit-CX Cloud wird Unternehmen das Werkzeug und dieAnalysefunktionen bereitstellen, um Kundenerfahrungen unmittelbar zubeobachten und Probleme zu beheben. Es steht viel auf dem Spiel, dennForrester hat dokumentiert, dass Unternehmen mit gut bewertetenKundenerfahrungen ihren Umsatz doppelt so schnell steigern wie jenemit schlecht bewerteten Kundenerfahrungen."Die Kundenerfahrung kann eine starke wettbewerbswirksame undoperative Waffe sein, allerdings müssen sich CX-Teams mitErkenntnissen befassen, die häufig zu spät kommen und zueingeschränkt sind", sagte George F. Colony, Vorstand und CEO vonForrester. "Der Markt hat einen Punkt erreicht, an dem Kunden vonUnternehmen erwarten, dass sie schnell auf Kunden-Feedback reagieren,wo und wie auch immer dieses Feedback hinterlassen wird. In einemMarkt, in dem Unternehmen im Konkurrenzkampf der Kundenerfahrungverlieren oder gewinnen können, wird die CX Cloud in Echtzeit denKlienten ermöglichen, das ganze Potenzial ihrer CX-Bestrebungen zuverwirklichen."Forrester hat ebenfalls GlimpzIt übernommen, einen in SanFrancisco niedergelassenen Anbieter für künstliche Intelligenz undmaschinelles Lernen. Die GlimpzIt-Technologie wird verwendet, um denAnalyse-Engine in der Echtzeit-CX Cloud zu erweitern. Mithilfe diesesEngines werden Unternehmen eingehende Kundenrückmeldungen analysierenund korrelieren können, um die Erkenntnisse zu identifizieren, die amwichtigsten sind, und um die sofortigen Maßnahmen vorzunehmen, diedie größte Wirkung bei den Kunden haben werden.Durch die Übernahmen von FeedbackNow und GlimpzIt verwandeltForrester auf bahnbrechende Weise die Spielregeln im CX-Umfeld.Forrester erweitert das Spektrum der CX-Eingaben, ermöglichtunmittelbare Erkenntnisse und priorisiert diejenigen Erfahrungen, dieden größten finanziellen Nutzen schaffen werden. Das wichtigsteElement dabei ist Geschwindigkeit, denn dadurch kann CX in einerGeschwindigkeit funktionieren, die derjenigen der Kundenerwartungenentspricht.Informationen zu ForresterForrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichstenForschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Gemeinsam mit derFührungsebene aus Wirtschaft und Technologie arbeiten wir an derEntwicklung kundenorientierter Strategien, die Wachstum ankurbeln.Die einzigartigen Erkenntnisse von Forrester basieren auf jährlichenBefragungen von mehr als 675.000 Verbrauchern und Unternehmensleiternweltweit, auf strikten und objektiven Methoden sowie auf demgemeinsamen Wissen unserer innovativsten Kunden. Durch eigeneUntersuchungen, Daten, individuelle Beratung, exklusive Peergroupsauf Führungsebene und Veranstaltungen verfolgt Forrester einkonkretes und effektives Ziel: Wir möchten unsere Kunden dazumotivieren, Dinge zu hinterfragen, und wir möchten sie bei derUmsetzung von Veränderungen in ihrem Unternehmen unterstützen.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen imSinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diesezukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Plänen undErwartungen von Forrester und unterliegen Risiken und Unsicherheiten,die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen zukünftigenAktivitäten und Ergebnisse der Geschäftstätigkeit erheblich von jenenabweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Zuden wichtigen Faktoren, aufgrund derer tatsächliche zukünftigeAktivitäten und Ergebnisse abweichen könnten, gehören unter anderemForresters Fähigkeit , Mitgliedschaften für seine Forschungsprodukteund -dienstleistungen zu bewahren und auszuweiten, die Nachfrage nachBeratungs- und Konsultationsdienstleistungen, die Ausgaben fürTechnologie, Forresters Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungenzu entwickeln und anzubieten, die mit internationalenGeschäftstätigkeiten verbundenen Risiken und Herausforderungen, derWettbewerb sowie Konsolidierungsprozesse in der Branche, dieFähigkeit, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, ForrestersAbhängigkeit von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, ForrestersFähigkeit, die erwarteten Vorteile aus den kürzlichen erfolgteninternen Restrukturierungen zu verwirklichen, die Möglichkeit vonNetzwerkstörungen und Sicherheitsverstößen, Forresters Fähigkeit,seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und zu schützen undmögliche Schwankungen der betrieblichen Quartalsergebnisse vonForrester. Forrester übernimmt keinerlei Verpflichtung, jeglichezukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei esaufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aussonstigen Gründen. Weitere Informationen sind den Berichten undUnterlagen zu entnehmen, die Forrester bei der US-amerikanischenSecurities and Exchange Commission einreicht.Pressekontakt:ForresterChiara Carella+44 20 7323 7714+44 75 3301 7689ccarella@forrester.comOriginal-Content von: Forrester, übermittelt durch news aktuell