London (ots/PRNewswire) -Der diesjährige Gewinner, die Apex Group, hat die Research-Frameworks und -Modelle von Forrester erfolgreich implementiert, um sich funktional besser auszurichten und die Erträge aus einer rasanten Akquisitionsstrategie zu beschleunigenForrester (Nasdaq: FORR) hat die Apex Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3306795-1&h=2629580878&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3306795-1%26h%3D2503405276%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3306795-1%2526h%253D846990088%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.theapexgroup.com%25252F%2526a%253DApex%252BGroup%26a%3DApex%2BGroup&a=Apex+Group), einen globalen Finanzdienstleister, auf dem jährlichen B2B Summit EMEA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3306795-1&h=649157094&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3306795-1%26h%3D1105886067%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3306795-1%2526h%253D2615161417%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgo.forrester.com%25252Fevent%25252Fb2b-summit-emea%25252F%25253Futm_source%25253DPR%252526utm_campaign%25253Dsummit21emea%2526a%253DB2B%252BSummit%252BEMEA%26a%3DB2B%2BSummit%2BEMEA&a=B2B+Summit+EMEA) mit den Return on Integration (ROI) Honours 2021 ausgezeichnet. Die Apex Group verfolgte erfolgreich eine aggressive Fusions- und Akquisitionsstrategie, die eine funktionale Abstimmung zwischen Marketing, Vertrieb und Produktgruppen bei mehr als 15 Marken erforderte.Die Apex Group wird für die Steigerung von Wachstum und Rentabilität geehrt. Das Unternehmen trifft mutige Entscheidungen, richtet ihren Umsatzmotor erfolgreich aus und treibt transformative Initiativen mit Hilfe der Modelle, Frameworks und Methoden von Forrester voran. Laut einer Studie von Forrester wachsen Unternehmen, die Produkt, Marketing und Vertrieb erfolgreich aufeinander abstimmen, um 19% schneller und sind um 15% profitabler. ROI Honours werden an ausgewählte Organisationen verliehen, die mit dieser Ausrichtungsstrategie eine deutliche Leistungssteigerung erzielen."In den letzten vier Jahren ist die Apex Group durch Übernahmen exponentiell gewachsen", erklärte Rosie Guest, CMO der Apex Group. "Um die Erträge aus unserer rasanten Wachstumsstrategie noch weiter zu beschleunigen, haben wir bei der Entwicklung einer idealen Struktur unseres Teams eng mit Forrester zusammengearbeitet. Gestützt auf die Modelle, Frameworks und praktischen Anleitungen von Forrester haben wir über unsere Portfolio-Marketingfunktion Personas und Wertversprechen erstellt, Lead-Generierungs- und Scoring-Kriterien für unser Demand-Team entwickelt und ein integriertes Kampagnen-Framework für alle Marketingfunktionen implementiert. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns, unsere Geschichte auf dem B2B Summit EMEA zu erzählen."Auf dem B2B Summit EMEA stellte die Apex Group ihren Weg vor und berichtete über ihre Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung und Umsetzung eines systematischen Ansatzes zur schnellen und effektiven Integration von Neuakquisitionen. Die Präsentation veranschaulichte, wie die Apex Group die Modelle und Frameworks von Forrester anwendet - einschließlich Demand Waterfall (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3306795-1&h=971337389&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3306795-1%26h%3D3759465526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3306795-1%2526h%253D3623851939%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.forrester.com%25252Fblogs%25252Fwhy-we-have-a-new-waterfall-for-2021-and-why-you-should-care%25252F%2526a%253DDemand%252BWaterfall%26a%3DDemand%2BWaterfall&a=Demand+Waterfall)® Messaging Nautilus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3306795-1&h=3102816343&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3306795-1%26h%3D2390841797%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3306795-1%2526h%253D3991261553%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.forrester.com%25252Freport%25252Fmessaging-nautilus-template-package%25252FRES175642%2526a%253DMessaging%252BNautilus%26a%3DMessaging%2BNautilus&a=Messaging+Nautilus)®, Marketing-Plan-on-a-Page, das Dashboard für CMO-Best-Practices und das B2B Marketing Ecosystem Model (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3306795-1&h=2475663802&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3306795-1%26h%3D3412273816%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3306795-1%2526h%253D212760695%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.forrester.com%25252Freport%25252Fbuilding-a-high-performance-b2b-marketing-ecosystem%25252FRES171438%2526a%253DB2B%252BMarketing%252BEcosystem%252BModel%26a%3DB2B-Marketing-%25C3%2596kosystem-Modell&a=B2B+Marketing+Ecosystem+Model) - um ein zentrales "Kompetenzzentrum" zu schaffen, das die Marketing-, Vertriebs- und Produktfunktionen der übernommenen Marken schnell bewertet und aufeinander abstimmt.Diese Rahmen ermöglichten es der Organisation, schneller voranzukommen und gleichzeitig strategische Geschäftsinitiativen zu unterstützen. In den ersten beiden Jahren der Implementierung (2017-19) konnte Apex seine marketingqualifizierten Leads um 89% steigern. In den Folgejahren (2020-21) stieg die durchschnittliche Größe der durch Marketing vermittelten Geschäfte um 100% und der durch Marketing generierte Umsatz stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 257%."Die Erfolgsgeschichte der Apex Group ist ein großartiges Beispiel dafür, wie sich Marketing anpassen kann und sollte, um die gewählte Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen und zu beschleunigen", so Meta Karagianni, VP und Research Director bei Forrester. "Dies ist ein Beweis für den Wert eines systematischen Ansatzes zur Integration neuer Akquisitionen, wenn diese an Bord kommen, um schneller Rentabilität zu erreichen. Bei Forrester stehen wir unseren Kunden zur Seite und helfen ihnen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich, dass die Apex Group ihren Weg, ihre Erfahrungen und Best Practices mit den anderen Teilnehmern des B2B Summit EMEA geteilt hat. Ich bin sicher, dass sie andere Unternehmen dazu inspirieren, ihre funktionsübergreifende Ausrichtung voranzutreiben und so ihr Wachstum in diesem Jahr und darüber hinaus beschleunigen."

Informationen zu ForresterForrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Marketing, Kundenerfahrung, Produkt- und Vertriebsfunktionen dabei, ihre Kunden in den Fokus zu rücken, um das Wachstum zu beschleunigen. Forresters proprietäre Forschung, Beratung und Veranstaltungen befähigen Führungskräfte aus der ganzen Welt, mutige Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen - um den Wandel kontrolliert zu steuern und ihre Kunden in den Mittelpunkt von Führung, Strategie und Geschäftstätigkeit zu stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse basieren auf jährlichen Umfragen von mehr als 675.000 Verbrauchern, Unternehmensführern und Technologieführern weltweit. Rigorose und objektive Forschungsmethoden, einschließlich der Forrester Wave(TM)-Bewertungen, über 52 Millionen Echtzeit-Feedback-Stimmen durch FeedbackNow - und die Weisheit und Erfahrungen unserer Kunden - machen Forrester zum erstklassigen Partner für Business Leader weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf forrester.comInformationen zur Apex GroupDie Apex Group Ltd. wurde 2003 auf den Bermudas gegründet und ist ein globaler Finanzdienstleister. Mit 50 Niederlassungen weltweit und 5.000 Mitarbeitern nach Abschluss der angekündigten Übernahmen bietet Apex Vermögensverwaltern, Kapitalmarktteilnehmern, Privatkunden und Family Offices ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Die Gruppe hat ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt, um eine Lösung aus einer Hand anbieten zu können. Hierfür hat sie das breiteste Angebot an Dienstleistungen in der Branche geschaffen, darunter Fondsdienstleistungen, digitales Onboarding und Bankkonten, Verwahr-, Depot- und Super-ManCo-Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Personalwesen und Gehaltsabrechnung, sowie einen bahnbrechenden ESG-Rating- und Beratungsdienst für Privatunternehmen. 