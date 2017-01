Hamburg (ots) - Als ältester deutscher Partner freut sichSatzmedia besonders über die Aufnahme des Enterprise ContentManagement Systems Hippo (a BloomReach company) in die Forrester Wavefür Web CMS. Der Analyse-Spezialist Forrester Research lud eineausgewählte Gruppe von Anbietern für die Teilnahme an ihreWave-Beurteilung für Web Content Management 2017 ein und hat Hippodabei als "Strong Performer" eingestuft."Natürlich sind wir bei Satzmedia schon lange von dertechnologischen Basis, den Möglichkeiten der personalisiertenContent-Ausspielung und der generellen Produktvision von Bloomreachüberzeugt, weshalb wir auch als Hippo Gold-Partner in den letztenJahren kontinuierlich unser Hippo-Know How erweitert und uns mitzusätzlichem Personal verstärkt haben. Dass dieses Potential nun auchdurch den Forrester Report bestätigt wird, freut uns umso mehr", sagtChristian Satz, CEO von Satzmedia.Forrester beurteilte Hippo auf 25 Kernkriterien in dreiHauptkategorien: Aktuelles Produktangebot, Strategie undMarktpräsenz. Hippo erreichte in gleich mehreren Kriterien diehöchstmögliche Punktzahl, unter anderem für sein responsives undadaptives Design, für die Erweiterung des Backends sowie für dasCloud-Angebot.Über SatzmediaSeit 1999 setzt die Satzmedia GmbH als Fullservice-Dienstleisterdigitale Strategien in erfolgreiche Projekte um. Das inhabergeführteUnternehmen aus Hamburg realisiert maßangefertigte Commerce-Systeme,Enterprise-CMS und webbasierte Lösungen. Neben der Umsetzung vonProjekten stehen die Mitarbeiter auch in den Bereichen Analyse,Beratung und Konzeption zur Seite. Die Erfahrung aus vielenGroßprojekten (u.a. für OTTO, Compass Yachtzubehör, MONTBLANC,Globetrotter, DPD, Eppendorf AG, Budnikowksy, HellermannTyton,EUROPART, Weleda, PANASONIC oder DEPOT) geben wir als zertifizierterHippo-Partner mit Gold-Status gerne weiter.Pressekontakt:Satzmedia GmbHCorporate CommunicationsAltonaer Poststraße 922767 HamburgTel: +49 40 1888969 150Fax: +49 40 1888969 200presse@satzmedia.dewww.satzmedia.deOriginal-Content von: Satzmedia GmbH, übermittelt durch news aktuell