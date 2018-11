Forrester: Europäische Marken machen große Fortschritte beim Kundenerlebnis

Mehr als 400 Branchenführer erfahren bei der CX Europe, wie manKunden mit Herz und Verstand für sich gewinntLondon (ots/PRNewswire) - Bei der Neukundengewinnung undKundenbindung spielt die Mitarbeitererfahrung im Unternehmen einetragende Rolle. Außerdem ist eine erfolgreiche Kundenakquise undKundenbindung nur möglich, wenn die Kundenansprache auf einertieferen, emotionalen Ebene erfolgt.Dies sind einige der zentralen Erkenntnisse des zweitägigenForrester Forums CX (Customer Experience) Europe, zu dem sich mehrals 400 Vertreter führender Unternehmen aus ganz Europa versammelthatten.Im Rahmen des Forums präsentierte Forrester seinen CustomerExperience Index (CX Index(TM))(https://go.forrester.com/data/cx-index/) zum Ranking derKundenerfahrung.Im Vergleich zu 2017 zeigten die Daten keinerlei nennenswerte odermerkliche Verbesserungen. "Europäische Marken sind dabei, in SachenKundenerlebnis gewaltige Fortschritte zu machen", ist die CXAnalytics Direktorin Michelle Yaiser überzeugt. Dennoch warnte sieihr Publikum: "Es gibt keinen unbegrenzten Kundenstamm."Das bedeutet, dass alle Unternehmen weltweit darauf angewiesensind, treue Kunden langfristig zu binden. Tatsächlich zeigt eineunwiderlegbare, intensiv recherchierte Datenanalyse von Forrester,dass Kunden, die ein hervorragendes Kundenerlebnis erfahren, zu 77 %der Marke treu bleiben und 90 % diese weiterempfehlen. Wird dasKundenerlebnis dagegen nur als "gut" empfunden, sinkt die Anzahl beider Kundenbindung auf 66 % und bei der Weiterempfehlung der Marke auf76 %.Bei der Vorstellung der Referenten und Leitthemen betonte Joanavan den Brink-Quintanilha, Principal Analystin bei Forrester CX, dieBedeutung von Einfühlungsvermögen und klarer Kommunikation.Dieses Jahr hatte Forrester mehr als 70 Marken in Großbritannienund Frankreich aus einer Vielzahl an Branchen analysiert undbewertet, u. a. Handelsunternehmen, Banken, Versicherungen undMobiltelefonanbieter.Um mehr zum Thema Kundenerlebnis zu erfahren, besuchen Sie bittehttps://forr.com/2z8vjAX und melden Sie sich an.Informationen zu ForresterForrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichstenForschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Gemeinsam mit derFührungsebene aus Wirtschaft und Technologie arbeiten wir an derEntwicklung kundenorientierter, wachstumsfördernder Strategien. Dieeinzigartigen Erkenntnisse von Forrester basieren auf jährlichenBefragungen von mehr als 675.000 Verbrauchern und Unternehmensleiternweltweit, auf rigorosen und objektiven Methoden sowie auf demgemeinsamen Wissen unserer innovativsten Kunden. Durch eigeneUntersuchungen, Daten, individuelle Beratung, exklusive Peergroupsauf Führungsebene und Veranstaltungen verfolgt Forrester einkonkretes und effektives Ziel: Wir möchten unsere Kunden dazumotivieren, Dinge zu hinterfragen, und wir möchten sie bei derUmsetzung von Veränderungen in ihrem Unternehmen unterstützen.Pressekontakt:Chiara CarellaPressestelle EuropaDurchwahl: +44 20 7323 7714ccarella@forrester.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/786811/Forrester_Michelle_Yaiser.jpgOriginal-Content von: Forrester, übermittelt durch news aktuell