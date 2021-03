Formycon-Aktie: Ein entscheidender Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

Die Aktie des in Martinsried/Planegg ansässigen Herstellers von biopharmazeutischem Arzneimittel, sogenannten Biosimilar, begann Mitte Dezember 2020 ein Kursfeuerwerk hinzulegen. Von Notierungen um 20 € schloss die Aktie am Freitag, dem 19. März etwas über 60 €. In der Spitze konnten zu Beginn Februar 2021 Kurse um 80 € erreicht werden.

Erster Schritt US-Zulassung ist getan

In ihrer Pressemeldung vom 1. März teilte Formycon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung