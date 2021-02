Formycon-Aktie auf Höhenflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

Mit überaus positiven Meldungen kam in dieser Woche das Biotech-Unternehmen Formycon um die Ecke. Das Paul-Ehrlich-Institut hat dem Entwickler eines möglichen Sars-Cov-2-Blockers seine Unterstützung bei der Entwicklung zugesichert. Ein weiterer signifikanter Meilenstein bei der Zulassung eines möglichen Medikaments gegen das Corona-Virus. Noch in diesem Jahr kann der Blocker in eine neue klinische Phase eintreten, mit einer Zulassung kann im besten Fall bis