Formycon-Aktie: Für die Zukunft stark Aufgestellt!

Die Formycon-Aktie hat im vergangenen Monat einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht. Nachdem die Aktie am 7. März mit 41,15 Euro ein neues 52-Wochen-Tief erreicht hatte, setzte im Laufe des Monats eine starke Rallye ein, die in den letzten Wochen zu einem Anstieg von mehr als 40 Prozent führte. Betrachtet man die YTD-Performance, so ergibt sich nun ein Anstieg von 12,84 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung