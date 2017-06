Die Formel 1 aus Kanada auf Rekordjagd bei Sky

Unterföhring (ots) -- Formel 1 Grand Prix aus Montreal war mit 570.000 Zuschauern dasreichweitenstärkste Rennen in dieser Saison- Reichweiten lag um 360.000 Zuschauer bzw. 165,5 Prozent über demVorjahresrennen- Marktanteil in der Zielgruppe Zuschauer ab drei Jahren lag bei 1,9Prozent, bei den Männern zwischen 14-59 Jahren bei 3,7 ProzentUnterföhring, 12. Juni 2017 - Die Triumphfahrt von Lewis Hamilton unddie spektakuläre Aufholjagd von Sebastian Vettel beim Grand Prix ausKanada bescherten Sky einen neuen Saisonrekord: Insgesamt 570.000Zuschauer sahen das Rennen am Sonntagabend auf Sky. Gegenüber demVorjahr verfolgten 360.000 mehr Motorsportfans das Rennen ausMontreal, was einem Plus von 165 Prozent entspricht. In derwerberelevanten Zielgruppe der 14 bis 59-jährigen Männer waren es330.000 TV-Zuschauer. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe ab dreiJahren bei 1,9 Prozent, bei den Männern zwischen 14 und 59 Jahren bei3,7 Prozent.Insgesamt sahen in dieser Saison bislang durchschnittlich 430.000Zuschauer die sieben Formel 1 Rennen. Damit liegen die Reichweiten um55 Prozent über dem Vorjahreswert.Nicht mit eingerechnet sind die Reichweiten via Sky Go, Sky Ticket,dem flexiblen Streamingangebot von Sky und Out-of-Home in den SkySportsbars.Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV ScopeÜber Sky Deutschland:Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 MilliardenEuro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führendenEntertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:31.03.2017).Pressekontakt:Alexandra FexerExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6034alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell