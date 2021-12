Formel 1 bei Sky: 50 Prozent mehr Zuschauer

BERLIN (dpa-AFX) - Der Pay-TV-Sender Sky hat in der noch laufenden Formel-1-Saison eine knapp 50-prozentige Steigerung des Zuschauerinteresses registriert. "Wir sind sehr glücklich mit der Saison", sagte Sky-Manager Karl Valks vier Tage vor dem vorletzten Rennen 2021 am Sonntag in Saudi-Arabien. "Unsere Ziel sind rundum erfüllt."

Zum Sky-Paket in dieser Saison gehören 18 exklusive Grand Prix sowie vier Rennen, die auch bei RTL laufen. In der Vorsaison hatte Sky noch komplett parallel zu RTL gesendet und war auf einen Schnitt von 550 000 Zuschauern pro Grand Prix gekommen.

Bis zum Ablauf der vergangenen Saison hatte RTL 30 Jahre lang die Formel 1 im frei zu empfangenden Fernsehen übertragen, war aber im bisher letzten Wettbieten um die Medienrechte der wichtigsten Motorsport-Serie unterlegen./mrs/DP/eas