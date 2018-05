Formel 1 Aktie: Mit neuem Besitzer wieder auf der Überholspur!

Im Jahr 2016 zeichnete sich bei der Formel 1 eine waschechte Krise ab. Die Zuschauerzahlen waren rapide am Sinken und es gab Gerüchte über einen möglichen Verkauf oder einen Börsengang, um frisches Kapital an Land zu holen. Am Ende wurde die Formel 1 dann von Liberty Media übernommen, die im Jahr 2017 den Sport mehr oder minder einer Generalüberholung unterzogen. Im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.