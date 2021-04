Forex: Pubs und Friseure stärken das Pfund?

Zum Wochenauftakt am Montag, 12. April legt das britische Pfund zu. Der Grund für diese leichte Erholung von den jüngst erreichten Tiefs liegt für die Devisenhändler auf der Hand. So konnten am Montag erstmals seit einer längeren Zeit wieder Geschäfte, Pubs, Friseure und Fitnessstudios in Großbritannien öffnen.

