Forex: Inflation ein Gespenst?

Der US-Dollar mit einer deutlichen Aufwertung. Die US-Anleihen spiegeln die steigenden Zinserwartungen des Marktes wider. Die Rechnung ist nun ganz einfach: Höhere Zinsen in den USA als in Europa oder Australien und dem Rest der Welt ziehen das Geld in den US-Dollar.

US-Anleihen und somit die US-amerikanische Währung werden global stärker nachgefragt. Der US-Dollar wertet somit auf.



