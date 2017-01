ForexMart wurde als bester Forex Newcomer für 2016 ausgezeichnet

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -ForexMart wurde in den jüngsten Global Business Outlook Awards alsbester Forex Newcomer des Jahres ausgezeichnet.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/452847/ForexMart_Award.jpgGlobal Business Outlook ist eine etablierte Wirtschaftspublikationder Finanzbranche, die anhand einer jährlichen PreisverleihungUnternehmen auszeichnet, die auf ihrem Fachgebiet eine vortrefflicheLeistung erbracht haben.Die an ForexMart verliehene neue Auszeichnung beweist, dass dieseFirma wirklich ein bahnbrechender Impulsgeber des Brokerage-Geschäftsist. Und obwohl das Vertrauen ihrer Kunden bereits selbst eineausreichende Anerkennung für ForexMart darstellt, ist dieser Lob einzusätzlicher Beweis dafür, dass sich dieses Unternehmen für seineMission engagiert gute Arbeit zu leisten.ForexMart Präsident, Ildar Sharipov, ist dankbar für die Auszeichnungund sagt: "Wir nehmen diese Anerkennung mit Demut entgegen und habenunseren Kunden für ihr uneingeschränktes Vertrauen zu danken." Dieseneue Auszeichnung ist ein Symbol für den hervorragenden Service vonForexMart, der Kunden die Selbstzufriedenheit und Sicherheit bietet,die sie in einem volatilen Devisenmarkt brauchen. Wir werden IhrAnker bleiben, während Sie Ihren Weg zum finanziellen Erfolgnavigieren. ForexMart freut sich darauf, weitere Erfolge mit seinenKunden zu feiern, während wir uns an die Spitze vorarbeiten."Er betonte außerdem, dass diese Anerkennung ein Zeichen dafür ist,dass die internationale Devisengemeinde Notiz nimmt von denverbesserten Angeboten und dem hervorragenden Service der Firma, densich Händler bei einem Brokerunternehmen wünschen. Es dient alsBeweis, dass die Bemühungen von ForexMart, bessereTrading-Erfahrungen zu schaffen, auf dem richtigen Weg sind. DieFirma wird sich während ihres Wachstums in der Branche weiterhin vonihrer besten Seite zeigen und das Interesse der Kunden zur höchstenPriorität machen.ForexMart ist ein EU Forex Brokerage-Unternehmen, das den Handel vonDevisen und Finanzinstrumenten anbietet, die von der CyprusSecurities Exchange reguliert werden. Es ist auf hochtechnisierteInternet-Handelslösungen spezialisiert und nutzt hochentwickelteSysteme, die konzipiert sind, Online-Betrug zu verhindern undBetrugsmöglichkeiten zu erschweren. Alle Finanzmittel werden inverschiedenen Konten bei hochkarätigen EU-Banken gesichert. Kundenerhalten Zugang zu Finanzmärkten, indem sie modernste Technologiennutzen, welche bestmögliche Benutzererfahrung, optimale Effizienz undKomfort sicherstellen. Daher gilt ForexMart als ein modernerDevisenhändler, der die perfekte Einheit zwischen Innovation undKomfort garantiert.Pressekontakt:Anna Rodionovainfo@forexmart.com+7 911-489-6311Original-Content von: ForexMart, übermittelt durch news aktuell