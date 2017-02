ForexMart sagt wichtige wirtschaftliche Ereignisse für 2017 voraus

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -ForexMart, das EU Forex Brokerage-Unternehmen, sagt voraus, dassin der ersten Hälfte des Jahres 2017 die Märkte stark auf dieAktionen von Donald Trump, dem neuen US-Präsidenten, reagierenwerden. Im Zuge der umschlagenden Weltwirtschaftslage erwartetForexMart, dass eine offene Konfrontation zwischen den größtenWirtschaften der Welt unmittelbar bevorsteht.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/472219/ForexMart_2017_trends.jpg )ForexMart erwartet, dass sich die Regierung von Trump weiterhinverbal gegen die Unterbewertung vieler Weltwährungen (Euro, Yuan,Yen) äußern wird, um damit auf die Überbewertung des Dollarsanzuspielen. Laut Prognose von ForexMart dürfte dies dazu führen,dass die Zentralbank der Vereinigten Staaten sich weigert, dieZinssätze anzuheben, was langfristig zu einer Schwächung des Dollarsführen wird.ForexMart geht weiterhin davon aus, dass Europa nach dem AusstiegGroßbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) verunsichert ist.Bei den anstehenden Wahlen zum höchsten Regierungsamt in Frankreichund Deutschland sagt ForexMart voraus, dass die Europäer auchweiterhin ihre Besorgnis über Flüchtlingspolitik und Terroranschlägeäußern werden. ForexMart prognostiziert, dass die Wahlergebnisse zueiner Änderung der politischen Führungselite und möglicherweise sogarzum Zusammenbruch der Europäischen Union führen können.ForexMart beobachtet außerdem die sich ändernde Rolle von Russlandauf der Weltbühne, da europäische Politiker immer mehr über dieUnwirksamkeit der Sanktionen und die mögliche Anerkennung derAnnexion der Krim sprechen. Laut ForexMart wird Russland zu einemattraktiven Ort für Auslandsinvestitionen, was zu einer Stärkung derrussischen Währung führen wird. Auf der anderen Seite sagt ForexMartvorher, dass die Zentralbank Fremdwährung kaufen wird, um dieStärkung des Rubels und die "Destabilisierung der wirtschaftlichenSituation im Land" zu verhindern.ForexMart geht davon aus, dass die russische Währung auf einenKurs auf bis zu 50 pro USD wachsen wird, wenn die Sanktionenaufgehoben werden, und weist darauf hin, dass Händler nicht vergessensollten, dass die treibende Kraft des Rubels 2017 der Ölpreis und dasAufheben der Sanktionen ist.Informationen zu ForexMartForexMart ist ein EU Forex Brokerage-Unternehmen, das den Handelvon Devisen und Finanzinstrumenten anbietet, die von der Börse vonZypern reguliert werden. Es ist auf hochtechnisierteInternet-Handelslösungen spezialisiert und nutzt hochentwickelteSysteme, die dafür konzipiert sind, Online-Betrug zu verhindern undBetrugsmöglichkeiten zu erschweren. Alle Finanzmittel werden aufverschiedenen Konten bei hochkarätigen EU-Banken gesichert. Kundenerhalten Zugang zu Finanzmärkten, indem sie modernste Technologiennutzen, welche bestmögliche Benutzererfahrung, optimale Effizienz undKomfort sicherstellen. Daher gilt ForexMart als ein modernerDevisenhändler, der die perfekte Einheit zwischen Innovation undKomfort garantiert.https://www.forexmart.com/Pressekontakt:Anna Rodionova+7-911-489-6311info@forexmart.comOriginal-Content von: ForexMart, übermittelt durch news aktuell