Mainz (ots) -Die Menschen werden immer älter - und ihre Lebenserwartung steigtweiter. Und manch älterer Mensch fühlt sich topfit und jünger, alssein "biologisches Alter" vermuten lassen würde. Am Samstag, 29. Juni2019, 17.35 Uhr, berichtet "plan b" im ZDF über "Forever young - Fitbis ins hohe Alter". Der Film von Anna Aumüller stellt Menschen vor,die ihren persönlichen Jungbrunnen gefunden haben. Zudem informierter über wissenschaftliche Erkenntnisse, die jeder für sich nutzenkann, um den letzten Lebensabschnitt so gesund wie möglich zuerleben. In der ZDFmediathek ist diese "plan b"-Dokumentation abFreitag, 28. Juni 2019, 10.00 Uhr, abrufbar.Heinrich Döbereiner, 48 Jahre alt und übergewichtig, versuchtseinen eigenen Masterplan für ein längeres Leben zu finden. Unterärztlicher Aufsicht will er fitter werden und sein "biologischesAlter" senken. "Wenn ich an meiner Gesundheit nichts ändere, könntees knapp werden", meint der Familienvater. Er setzt auf Sport alsMedizin, dosiert körperliches Training wie ein Medikament.In den Bergdörfern Sardiniens leben auffallend viele Hochbetagte.Guido Cabras schwört auf Gemüse aus eigenem Anbau, weil die einfacheArt zu leben sein Rezept für ein langes und gesundes Leben ist.Sport und gesunde Ernährung - ist es so einfach? Forscher habenherausgefunden: Das Gehirn hört nie auf, sich zu verändern, ist auchim Alter offen für Neues. Lernt man im Alter noch einmal neueAbläufe, bilden sich im Gehirn neue Nervenzellen. Das hält jung undgeistig fit. In Magdeburg tanzen Senioren für die Wissenschaft undsetzen auf Musik, Choreografie und Lebensfreude als Prävention gegenDemenz.In der Reportagereihe "Re:" berichtete ARTE bereits am 20. Juni2019 über "Für immer jung - Fit bis ins hohe Alter" - "plan b"arbeitet bei verschiedenen Projekten in Synergie mit derARTE-Reportagereihe.