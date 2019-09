Foretellix visiert zunehmend offensichtliche Lücken in FAS und autonomer Fahrzeugsicherheit an, indem es seine messbare Situationsbeschreibungssprache (M-SDL) anderen zur Verfügung stellt

Eine offene, gemeinsame und standardisierteSituationsbeschreibungssprache ist die grundlegende Voraussetzung, umeine robuste Umgebung für Überprüfung, Validierung und messbareSicherheit zu schaffenTel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Das israelischeStartup-Unternehmen Foretellix (https://www.foretellix.com/), dessenerklärtes Ziel es ist, messbare Sicherheit für autonome Fahrzeuge(AVs) zu ermöglichen, gab heute bekannt, dass es seine messbareSituationsbeschreibungssprache (M-SDL) für die FAS- und AV-Umgebungzugänglich gemacht hat. Zudem hat Fortellix seine Sprachkonzepte demNormenausschuss der Association for Standardization of Automation andMeasuring Systems (ASAM) zur Verfügung gestellt. M-SDL ist die ersteoffene Sprache, die sich mit den zahlreichen Schwachstellen heutigerFormate, Sprachen, Methoden und Messgrößen zur Überprüfung undValidierung von Fahrzeugsicherheit befasst.Foretellix gab auch sein M-SDL Partnerprogramm bekannt, welcheseinen Mechanismus für Branchenfeedback und die weitere Verbesserungder M-SDL darstellt. Zu den Mitgliedern dieses Programmes zählenunter anderem AVL List GmbH, die Volvo Group, Unity Technologies,HORIBA MIRA Ltd, TÜV Süd, Automotive Artificial Intelligence (AAI)GmbH, Metamoto Inc., VectorZero Inc., das Trustworthy Systems Laborder Universität Bristol und das Advanced Mobility Institute derFlorida Polytechnic University (Fachhochschule Florida).Wie viele Branchenexperten bereits angemerkt haben, sindSicherheitsmethoden und Messgrößen, die auf der Anzahl der getestetenKilometer in Simulationen und Straßentests, der Zahl der menschlichenEingriffe beziehungsweise auf traditionellen Verfahren basieren, nurunzureichend, nicht skalierbar und können nur schwer geteilt oderweiterverwendet werden.Zusätzlich führt das autonome und damit nicht kontrollierbareVerhalten von AVs und Verkehr dazu, dass Entwickler nicht sicher seinkönnen, ob ihre Tests auch die gewünschten Szenarien simulieren oderdie Daten, wie angedacht, auswerten. Letztlich bietet keines dieserVerfahren adäquate Mechanismen, um bislang unbekannte, gefährlicheRandsituationen zu identifizieren oder Messgrößen aller virtuellenund realen Testplattformen zusammenzufassen.Mit der Öffnung und Bereitstellung der M-SDL können Toolanbieter,Lieferanten und Entwickler: 1. Eine gemeinsame, menschenlesbareSprache auf hohem Niveau verwenden, um die Aufnahme, Wiederverwendungund das Teilen von Szenarien zu vereinfachen. 2. Leicht einebeliebige Kombination aus Szenarien und Betriebsbedingungen vorgeben,um bislang unbekannte, gefährliche Randsituationen zu identifizieren.3. Daten der autonomen Funktion überwachen und ausmessen, wasentscheidend für den Nachweis von AV-Sicherheit und dieUnabhängigkeit von Tests und Testplattformen ist."Die Fähigkeit messbare Sicherheit bei autonom fahrenden Autos zuerreichen wird dadurch limitiert, dass keine entsprechendenStandards, Methoden und Messgrößen existieren dieWiederverwertbarkeit und Teilen ermöglichen, oder die ungenügendund/oder nicht skalierbar sind", so Ziv Binyamini, CEO vonForetellix. "Wir sind für ein offenes Entwicklungsumfeld und offeneStandards. Daher unterstützen wir die ASAM aktiv in ihren Bemühungen,einen offenen Sprachstandard zu schaffen."VerfügbarkeitVersion 0.9 der M-SDL, eine Übersicht über M-SDL und das M-SDLPartnerprogramm sind jetzt verfügbar auf foretellix.com/open-language(https://www.foretellix.com/open-language/). Foretellix hat das M-SDLKonzept auch der ASAM zur Verfügung gestellt und trägt so aktiv zurGestaltung der nächsten Generation des OpenSCENARIO Standards bei.Über ForetellixDie Mission von Foretellix ist es, durch eine Umstellung von derAnzahl der getesteten Kilometer zur Qualität der erhobenen Daten, die"messbare Sicherheit" von autonomen Fahrzeugen zu ermöglichen.Foretellix wurde von einem Team aus Pionieren aus dem Bereichmessbare Überprüfungen und Validierungen gegründet. Ihre Methodologiewird durch einen hohen Automatisierungsgrad und ausgereifteDatenabdeckung angetrieben und ist in der Halbleiterbrancheweitgehend etabliert. Diesen Ansatz hat das Team auf die Überprüfungund Validierung der Sicherheit autonomer Fahrzeuge angepasst undzugeschnitten.Foretify Technology von Foretellix umfasst eine offene messbareSituationsbeschreibungssprache (M-SDL) auf hohem Niveau, intelligenteund skalierbare Automatisierung, Analysen und Messgrößen. 