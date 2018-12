Forest City Realty: Interessante Aussichten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Forest City Realty. Die Aktie schloss den Handel am 30.11.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 25,3 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Forest City Realty entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Forest City Realty-Aktie hat einen Wert von 25. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,63). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Forest City Realty auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Forest City Realty.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Forest City Realty. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Forest City Realty aktuell 3,13. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Real Estate". Forest City Realty bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.