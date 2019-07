ForestFinance bietet Investment in Bio-Landwirtschaft - Oliven und Datteln

Bonn (ots) - Mit "Oase 1" hat der Bonner Anbieter von Walddirekt-und Agroforstinvestments eine in Deutschland bisher wenig bekannteAnlagemöglichkeit geschaffen: Nämlich in den Anbau von Bio-Oliven undDatteln in Marokko. Das Investmentprojekt "Oase 1" in der RegionDrâa-Tafilalet am Fuße des Atlas Gebirges wird eines der größtenBio-Projekte des Landes.Mit einer vergleichsweise kurzen Laufzeit von nur sechs Jahrenkönnen sich Anle-ger an diesem Projekt beteiligen. Der Ertragerwächst aus dem Verkauf der Ernten von Oliven und Datteln sowie demVerkauf der Olivenbäume und Dattelpalmen am Ende der Laufzeit.Datteln sind wichtiger Bestandteil der OasenwirtschaftAnas BaChar, Geschäftsführer des ForestFinance-Unternehmens DesertTimber Tafilalet SARL leitet "Oase 1" in Marokko und erläutert dieBedeutung des Projektes für die Menschen vor Ort: "Die Menschen hiersind sehr glücklich über das Projekt und die guten Auswirkungen aufdie Natur. Oliven und Datteln spielen eine immer wichtigere Rolle inder Region, sie sind seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil derOasenwirtschaft. Ihr Anbau wird heute auch stark von nationalen undinternationalen Organisationen und Programmen gefördert, da sieweltweit zunehmend bedroht sind. Datteln sind optimal, um die Oasenwirtschaftlich zu stärken, erstens weil hier traditionell Dattelnangebaut werden und das Know-how entsprechend weit verbreitet ist undzweitens, weil man auch schon mit geringem technischen AufwandDattelhaine erfolgreich bewirtschaften kann."Oliven - knapp und gefragtOliven sind von zunehmend größerer Bedeutung in der Region. Da dieNachfrage sowohl im Land als auch in Europa steigt, wurde bereitserheblich in den Ausbau der Produktion investiert. DieOlivenproduktion konnte in den letzten Jahren verdoppelt werden - dieNachfrage steigt jedoch stärker. In diesem Umfeld wird der Anbauimmer gewinnbringender - zumal sich die Qualität marokkanischenOlivenöls stark verbessert hat. In der Folge dieser Entwicklung wirdzunehmend in Olivenöl-Produktion investiert. Hier soll "Oase 1" einenTeil der Lücke zwischen Nachfrage und Angebot füllen.Moderne TröpfchenbewässerungDie meisten konventionell bewirtschafteten Dattelplantagenverbrauchen sehr viel Wasser. Es wird in riesigen Mengen auf dieAnbaufläche gepumpt und verdunstet oft, bevor es überhaupt von denPalmen aufgenommen werden kann. Im ForestFinance-Projekt kommt einemoderne und sparsame Tröpfchenbewässerung zum Einsatz. "Wir legenLeitungen direkt zu den Palmen und lassen aus der Leitung nur so vielWasser fließen, wie die Palmen zum Wachsen brauchen. DasWassermanagement erfolgt darüber hinaus in enger Zusammenarbeit mitden lokalen Wasserbehörden und es findet eine hydrologischeUmweltverträglichkeitsprüfung statt", erläutert ForestFinanceGeschäftsführer Harry Assenmacher die möglichst ökologische undnachhaltige Bewässerungsmethode.Bioanbau in der WüsteVon Beginn an startet das Projekt nach Bio-Richtlinien und wirdeine Zertifizierung nach der EU-Bio-Verordnung erhalten.Weitere Infos unter www.forestfinance.de.Eckdaten Oase 1:Projektziel:Aufbau eines Agroforstsystems mit Olivenbäumen und Dattelpalmen inMarokkoLaufzeit:ca. 6 JahreMindestinvestition:4.120 EuroErwartete Rendite:5,1 Prozent IRR, 132 Prozent GesamtmittelrückflussHinweis:Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risikenverbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetztenVermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nichtgewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. DiesePressemitteilung ist eine unverbindliche Werbemitteilung und stelltkein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung dar. Eineausführliche Darstellung der Vermögensanlage einschließlichverbundener Chancen und Risiken finden Sie im veröffentlichtenVerkaufsprospekt. Diesen Verkaufsprospekt, evtl. Nachträge hierzusowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt können Sie onlineherunterladen oder kostenlos bei der Forest Finance Service GmbH,Eifelstraße 20, 53119 Bonn anfordern.Über ForestFinance:Die ForestFinance Gruppe ist seit 1995 wegweisend aktiv in derEntwicklung nachhaltiger Forst- und Agro-forstinvestments, die eineRendite mit ökologischen und sozialen Effekten verbinden.Langfristiges Ziel ist dabei die Schaffung neuer tropischerMischwälder. Bei allen ihren Unternehmensaktivitäten orientiert sichdie ForestFinance Gruppe an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit undachtet darauf, dass soziale, ökonomische und ökologische Zielegleichberechtigt nebeneinanderstehen und zusammenwirken. NebenMischforsten pflanzt und bewirtschaftet die Gruppe seit 2008Agroforstsysteme in Panama, Peru und Marokko.Die ForestFinance Gruppe hat bereits mehrere Tausend Hektar Flächein Panama, Vietnam, Kolumbien, Peru und Marokko aufgeforstet, mehrals 2.000 Hektar als Schutzgebiet ausgewiesen - darunter auchMangroven-Wälder in Panama - und über zehn Millionen Bäume weltweitgepflanzt.Mit mehr als 20.000 Kunden und fast 25 Jahren Erfahrung ist dieGruppe einer der führenden Anbieter von Walddirektinvestments inEuropa und hat bereits mehrfach Erträge aus eigenen Forsten an ihreInvestoren ausgezahlt.